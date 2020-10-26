雙11撿便宜　小心撿出問題！劣質貨申訴多　你確定買對了嗎？

消費中心／綜合報導

上半年受疫情影響，許多民眾採買生活用品的購物習慣，大幅移轉到網購平台上交易，看好雙11購物節來臨可能帶來另一波報復性消費，各大網購平台為搶業績，爭先恐後推出各種促銷優惠，政府有關單位通常也會在此時提醒民眾，這段時間是網路詐騙高峰期，消費者買到來路不明的劣質品、或標榜兼容的非原廠商品的申訴量也大幅增加，消費者按下滑鼠鍵時，一定要提高警覺。

除了網購大宗的美妝保養品、3C商品、名牌包…等容易出現假貨、水貨問題外，為保持飲用水安全，讓家人喝的安心所使用的濾芯，在網路上竟可以找到許多「通用」、「副廠」相關產品，實際效果根本無從檢視，當消費者以為上網撿到便宜的同時，已存在影響自身健康的風險！





▲許多民眾會趁雙11搶優惠，但這段時間是網路詐騙高峰期，消費者一定要留意商品來源與品質。（圖／資料照）

「低價」、「 通用」、「副廠」陷阱多

網購濾芯撿便宜 小心撿出健康問題

知名濾水壺品牌BRITA表示，過去常有民眾拿上網搶便宜購得的濾芯，使用後出了狀況向公司客服詢問，經檢查後發現，這些有問題的濾芯皆非原廠，除用便宜價格吸引下單外，甚至還有打著「副廠」、「通用」版的名義，讓消費者在不知情的狀況下購入，過濾效果堪憂外，更有產品使用安全性的問題，真的是賠了荷包又傷身。因此在雙11來臨前特別出面提醒民眾在搶購優惠同時也要注意自身權益，以BRITA濾芯為例，皆為原廠製造，並無委託任何副廠製作，一定要到官方認證的通路購買才是正貨！





▲原廠指出，不明通路濾芯經多次過濾後仍有黑水，品質堪憂。（圖／BRITA提供）

尬電！外包裝相似度高！

購買前多留「芯」才能喝出最佳效「濾」

在家中使用濾芯主要是為了去除水中的污染源，為確保民眾『喝』的安全，BRITA也一直持續教育消費者如何辨識原廠商品技巧，像是：價差過大、非官方認證通路、包裝上大量簡體字，或直接拆開濾芯看後，並不是BRITA原廠用的天然椰子殼製成超細活性碳微粒子，而是不明黑炭或其他物體填充，都是消費者辨別的小撇步。

近期BRITA剛推出兩款2020年全新升級的新品，觀察網路賣場上已有不少廠商秒進副廠版本，BRITA再次呼籲消費者網購前三大留心事項：

1.「價差過大要小心！」買到劣質品有濾等於沒濾，甚至危害健康

2.「不明通路要小心！」入手前先留意官方認證通路才有保固

3.「大量簡體字要小心！」認明原廠包裝才是正版。把握以上3大原則，才能喝出最佳效「濾」

▲講究好水認明BRITA。（圖／BRITA提供）



劣質品OUT！

官方認證購買最安心

另有專家提醒，若買到來路不明、劣質商品，可撥打 1950、165申訴專線，但最根本的方式，還是提醒民眾選擇品牌原廠認證通路、在出手購買前，先學會認明原廠商品的關鍵技巧！切勿被價格沖昏頭，反而得不償失。





▲BRITA以影片方式，教導消費者小技巧，如何分辨原廠濾芯。（影／翻攝自Yoututbe，若遭刪除請見諒）