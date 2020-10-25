角逐最狂車神封號！　西拉雅趣飛車競逐賽走馬瀨農場登場

▲第7屆西拉雅趣飛車活動登場，台南市長黃偉哲等人為西拉雅趣飛車活動開賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

用創意與工藝脫離地心引力的控制，瘋狂飛車！總獎金高達45萬元的第7屆西拉雅趣飛車活動25日登場，來自全台50隊的各方好手齊聚一堂，展現最酷炫與最趣味的創意發想，奮力角逐最狂車神封號！

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活動現場吸引上千名民眾觀賞加油，台南市長黃偉哲親自到走馬瀨農場親身感受無邊創意，與許主龍處長、郭國文立委一同為西拉雅趣飛車活動開賽。

黃偉哲市長表示，西拉雅趣飛車來到第7屆，場面愈見盛大，參加隊伍也逐年遞增，很高興看到來自全台的好朋友齊聚在風景明媚、山光水色的走馬瀨農場，一起參與這個既環保又關愛大地的創意競賽，透過無動力的飛車在斜坡上滑行，滑出趣味、樂趣與開心的親子遊憩活動。

西拉雅國家風景管理處表示，西拉雅趣飛車活動邁入第7屆，競賽純粹依賴重力加速度衝刺整個賽道，無動力的造型車從設計到製作全由參賽隊伍發揮從無到有的創意，絞盡腦汁讓想像力衝破天靈蓋不受限。參賽隊伍將獨一無二的造型車從賽道上的斜坡一路衝刺而下，飛越菱角田的障礙跳台，狂飆在堊地峽谷，穿越火山環道，最後突破重重障礙抵達芒果的故鄉，各隊奮力拚搏，為的是要讓全無引撆動力的飛車衝衝衝拿下最後勝利！





除了主要賽事的飛車競賽，管理處並規劃小小科學實驗室，以地心引力、重力加速度、科學實驗等作為主題，讓親子欣賞賽事之餘，也能寓教於樂，學習地心引力、重力加速度等科普知識，並設置農特產市集與美食餐車等攤位、野餐區域以及豐富的草原活動，還有專屬趣飛車活動的優惠給民眾，歡迎大家熱情參與活動，看得過癮，吃得過癮、玩得過癮，歡度充實又愉快的週末假期。

「西拉雅趣飛車」無動力車造型比賽由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處主辦，為兼具「創意、娛樂、工藝」的趣味競賽，車與車間的競賽僅倚靠下坡自然動力而前進的速度運動來較勁，為發揮工業技藝與創意靈感的平台，一方面讓具有機械設計才能的民眾一展長才，另一方面鼓勵參賽者在飛車整體造型上發揮搞怪、不計形象的創意，藉個人趣味創意充分炒熱觀賽氣氛。

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