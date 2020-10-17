「西拉雅趣飛車」10/25登場！花100元就能射箭、玩滑步車、踢足球

▲西拉雅趣飛車邁入第七屆，現場有許多豐富活動，很適合親子旅客。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

第七屆「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」將於10月25日登場，交通部觀光局指出，本屆共有50組選手報名，隊伍數創歷年新高，總獎金超過45萬元，比賽現場還有100坪的帳篷展示區、兒童滑步車、射箭等草原活動，相當適合親子旅客。

「西拉雅趣飛車」活動是無動力造型車創意競賽活動，也是觀光局2020台灣自行車節系列活動之一。今年參賽隊伍更創下歷屆報名組數最多，還有每年參賽從不缺席的嘉義隊伍、多屆獲得冠軍的隊伍都有報名，賽事相當激烈。

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活動現場邀請高雄師大阿達教授的師生團隊，規劃了一系列動力運動的科學實驗遊戲，包括斜坡障礙滾球、斜坡步行機器人等闖關活動，將深奧的物理學以有趣的闖關活動，讓大小朋友了解西拉雅趣飛車的原理，讓科學教育融入在活動之中。

▲▼第七屆西拉雅趣飛車10/25登場。（圖／觀光局提供）

另外，今年還邀請迪卡儂台南仁德店參與，現場準備了超過100坪的帳篷展示區，另外還有兒童滑步車、羽球、足球、籃球、射箭體驗區等豐富的草原活動，讓現場遊客免費體驗。

本屆賽事總獎金高達45萬，贊助企業另外加碼了冠名獎項鼓勵參賽隊伍熱血創作，包含HOME SPA專業沙龍品牌提供的最佳笑果獎、FILA WATCH的最佳團隊獎、以及歐楓時計的歐斯卡最佳影片獎。

觀光局表示，活動當天來走馬瀨農場，每人只需要繳交100元保險清潔費，還有小丑氣球、樂團表演、胖卡美食、文創市集等豐富活動，前5000名完成活動小組指定步驟的遊客，還可兌換小北百貨贊助提供的神秘小禮物、摸彩券以及人氣投票貼紙。