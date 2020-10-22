環球科大欠薪3個月！　教育部：10/30前不還將解聘校長

▲環球科大欠薪三個月，教師要求重懲校長與董事。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

又有學校欠教師薪水！高教工會今（22日）偕同環球科大教師前往教育部前陳抗，教師們表示，環球科大已違法欠薪邁入第3個月，8月19日起校方要求老師簽「學術研究加給打四折」同意書，不簽的教師一毛錢都沒有。教育部今天表示，環球科大已違法，須30日前歸還積欠老師的薪水，否則將要求董事會解聘校長。

高教工會組織部主任林柏儀表示，這已是我國大專教師這學期第五次到教育部前，針對欠薪問題陳情，教育部卻依舊未能解決環球欠薪問題，逼使環球科大遭欠薪的教師們，北上至教育部外陳情，並譴責環球科大校長沈健華顢頇違法欠薪行為。

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環球科大教師指出，環球科大於8月19日向老師發放「學術研究加給打四折」的同意書，並告知老師，「不簽，學術研究加給就一毛都沒有」，脅迫多數教師簽署「減薪同意」。

教師們表示，教育部發函要求環球科大10月20日前改善違法欠薪情形，竟遭該校校長沈健華置之不理，「他擺明寧願受罰也不發還欠薪，意圖直接挑戰主管機關執法能耐，表明教育部是奈何不了他的！」老師呼籲教育部部長潘文忠要拿出無比魄力硬起來，積極介入處理環球科大欠薪事件，以維護法律尊嚴及政府威信，並保障學校能及早回復正常運作。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，日前已發函要求校方在20日改善，昨日也已開出10萬元罰單，並再度發函要求限期30日前必須補齊未協商的教師薪資，如果還是沒有，教育部將依《私校法》，要求董事會解除校長職務。