欠稅80萬！保時捷一代凱燕淪AB車　執行官Google Maps撞見目標

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1輛2006出廠的黑色保時捷休旅車（第一代Cayenne S），李姓女車主惡意不繳納車輛所欠的稅費80萬9205元，車牌在2007年3月間被註銷後，仍掛其他車牌上路，巧合的是，法務部行政執行署彰化分署執行官以李女的地址輸入google map，竟從地圖顯示的街景圖看到這部車輛的蹤跡。

彰化分署於昨(22)日對該車執行查封，預計12月25日在彰化地檢署花壇贓物庫，與彰化地檢署查扣的其他贓車進行聯合拍賣。

▲彰化分署發現保時捷休旅車竟出現在google map。（圖／翻攝google map.）

▲保時捷休旅車被法拍。（圖／法務部息政執行署彰化分署提供，以下同）

彰化分署指出，由於實際使用人並非車主，而車主的名下除這部車輛外，並無其他可供執行財產，而使用人在車輛牌照被註銷後，仍多次違法掛上其他車牌繼續上路使用（俗稱AB車）。

彰化分署在執行前先以義務人的地址輸入google map，竟然在街景圖看到這部車。這次彰化分署查封該車時，發現使用人仍違法掛其他車牌使用，無視法令。彰化分署當日執行時也立即報警告發該車違規使用情形，並由彰化縣警局派員到場另行依法開罰（預計未來將被開罰10多萬元）。粗估到明年牌照稅開徵後，因為這部車輛所衍生出的滯欠稅費可能高達上百萬元。

胡主任執行官表示為了遏止類此不良歪風，今年10月21日起進行為期8週的「加強執行動產方案」，特別針對彰化及南投轄區的AB車進行查緝，目的在斷絕AB車可能繼續衍生的違法欠稅欠費。

依據目前中古車行情，黑色保時捷休旅車（第一代Cayenne S），網路目前開價42萬餘元，有一名從事中古車業者表示，這輛車車齡頗高，每台車狀況不一，差不多行情在41~46萬之間，但接手後保養恐怕也得噴掉不少費用，就看各買家的喜歡程度而定。

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