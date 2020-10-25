影／台南基地深夜巨響！2架IDF升空　空軍：夜間例行巡邏任務

記者陶本和／台北報導

空軍台南基地24日晚間11時06分疑似出動兩架IDF戰機，巨大的戰機起飛聲嚇到不少台南人。對此，空軍25日證實，屬於例行的夜間巡邏任務，台海周邊情勢並無異常狀態。

▲IDF戰機反應時間比其他兩型主力戰機快，足以擔任防空攔截任務。（圖／MNA）



多名網友在臉書社團「台南爆料公社」PO文，表示晚間11時06分左右聽到戰機起飛的聲音，直呼「我耳朵沒聽錯吧？剛剛又有緊急起飛嗎？」