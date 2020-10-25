影／台南基地深夜巨響！2架IDF升空　空軍：夜間例行巡邏任務

記者陶本和／台北報導
空軍台南基地24日晚間11時06分疑似出動兩架IDF戰機，巨大的戰機起飛聲嚇到不少台南人。對此，空軍25日證實，屬於例行的夜間巡邏任務，台海周邊情勢並無異常狀態。
▲IDF戰機反應時間比其他兩型主力戰機快，足以擔任防空攔截任務。（圖／MNA）
多名網友在臉書社團「台南爆料公社」PO文，表示晚間11時06分左右聽到戰機起飛的聲音，直呼「我耳朵沒聽錯吧？剛剛又有緊急起飛嗎？」
許多網友紛紛留言，「辛苦空軍！戰機感覺飛很近，超級大聲」、「南區永成路這超大聲，感覺好近」、「真的…飛機又在上空盤旋」、「台南安平也超大聲」、「剛剛IDF 2台」、「這時間真的辛苦國軍了」、「這已經成為常態了，辛苦我們的國軍」。 對此，空軍表示，這屬於例行性的夜間巡邏任務，台海周邊情勢並無異常狀態。不過，根據粉絲專頁「台灣西南空域」透露，共軍25日一早，有3架軍機、2架直升機升空，出現在我周邊空域。 「台灣西南空域」臉書粉專發文表示，「台灣周邊空域偵獲中共軍機7A4230、KJ2000，空警2000（編號30072）出現台灣空域周邊，高度20650呎（6300公尺），另有兩架解放軍直升機（7BE047）高度4900呎以及（7BC024）高度1600呎。」 ▼IDF，空軍第一戰術戰鬥機聯隊。（圖／記者李毓康攝）
許多網友紛紛留言，「辛苦空軍！戰機感覺飛很近，超級大聲」、「南區永成路這超大聲，感覺好近」、「真的…飛機又在上空盤旋」、「台南安平也超大聲」、「剛剛IDF 2台」、「這時間真的辛苦國軍了」、「這已經成為常態了，辛苦我們的國軍」。
對此，空軍表示，這屬於例行性的夜間巡邏任務，台海周邊情勢並無異常狀態。不過，根據粉絲專頁「台灣西南空域」透露，共軍25日一早，有3架軍機、2架直升機升空，出現在我周邊空域。
「台灣西南空域」臉書粉專發文表示，「台灣周邊空域偵獲中共軍機7A4230、KJ2000，空警2000（編號30072）出現台灣空域周邊，高度20650呎（6300公尺），另有兩架解放軍直升機（7BE047）高度4900呎以及（7BC024）高度1600呎。」
▼IDF，空軍第一戰術戰鬥機聯隊。（圖／記者李毓康攝）