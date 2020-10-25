鑽石婚模範夫妻　屏東市92歲賴金元與91歲賴王月專結縭72年

▲屏東市公所於24日舉行109年度屏東市鑽石婚模範夫妻表揚大會 。（圖／屏東市公所提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所於24日舉行109年度屏東市鑽石婚模範夫妻表揚大會，共有18對結婚60年以上的模範夫妻接受表揚，市長林恊松讚揚這18對夫妻是婚姻的楷模典範，牽手一甲子不離不棄。

▲▼市長林恊松（左二）與鑽石婚長輩及家屬合影、林恊松（後排右三）與鑽石婚長輩及家屬合影。

表揚活動由林市長頒獎，屏東市民代表會主席蕭國亮、副主席林韋呈及多位市民代表與里長也與會觀禮與祝福，現場洋溢溫馨熱鬧的喜氣。

林恊松讚許這18對佳偶，能執子之手，與子偕老，展現了深刻雋永的包容與扶持，美滿的婚姻有助於造就幸福的家庭，更是社會安定的力量。模範夫妻表揚，不僅是給予鑽石婚伉儷的祝福，更是為後生晚輩們樹立典範。

市長除致贈賀匾外，也送上公所特別準備禮品、禮券，並將典禮合影沖洗後送至楷模夫妻府上，肯定阿公阿嬤一路以來相互扶持的精神，祝福每對夫妻都能真情綿長、健康快樂。

鑽石婚夫妻中最高齡的是93歲的鍾聲駿與84歲鍾池月娥，攜手共度60年；婚齡最高的是92歲的賴金元與91歲的賴王月專，倆人鶼鰈情深，結縭長達72年。

其他18對鑽石婚楷模：黃讚元及黃陳智美、鍾聲駿及鍾池月娥、何進榮及何陳錦美、盧雲樓及陳順妹、林敏家及林張剩、丁三龍及林黨、周淇吉及陳金葉、陳瑞勤及張秀英、唐炳坤及唐廖秋霞、陳慶鳴及葉素霞、林天從及林陳秋花、黃經作及黃潘錦秀、黃墻及曾草、賴金元及賴王月專、郭枝華及郭李金貴、何清蔭及何李綉枝、蔡文淡及王鳳蓉、劉瑞仁及陳光璧伉儷。

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