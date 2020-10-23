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屏市林清雲、潘昭萬栽種洛神花　「酸中帶甜」像極了愛情

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▲屏東市民潘昭萬（左）及林清雲栽種洛神花 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市民潘昭萬（左）及林清雲栽種洛神花。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市民潘昭萬及林清雲，一位是軍職退伍，一位是房仲業者，兩人都在10幾年前步入生涯中第二個事業，合種洛神花，一人負責栽種管理，一人專門採花及加工銷售，兩人合作讓提升洛神花的產值。

54歲林清雲原是建築業、也從事房屋仲介，10幾年前因要照顧家中母親，離職後返鄉務農，並就讀了屏東農業大學，對於務農有基本概念，最早租了4分多地種野薑花，因市場價格波動收入受影響，而朋友在東部種洛神花收入不錯介紹他種。

58歲潘昭萬從學校教官退伍，也是林清雲的姐夫，退休後到學校當志工，看到林清雲種田也過來幫忙，兩人到台東看到滿滿的洛神田，整片農場紅通通大為感動，於是將其中2分地野薑花改種洛神花。

雖是第一次種，但原本地力就肥沃，採用光合菌，竟長得滿滿洛神花，由於利用草生方式管理，不灑農藥，友善耕作草長得比花高，路過民眾問他們是種草還是種洛神，讓他們啼笑皆非。

每天清晨及夜間就要到田裏除草，不灑藥每朵洛神爬滿了螞蟻，螞蟻吃蚜蟲，形成生態循環的健康環境。

林清雲說，第一次種就結實纍纍，果實肥大，整串的洛神花隨風搖動，夾在一片翠綠的稻田間，相當吸睛。目前開始採收，幾乎每天清晨就到田裏剪洛神，接受消費者訂購，除鮮食外，亦可泡茶，提供曬乾洛神及果醬、蜜餞，酸甜口味「像極了愛情」。他們希望營養及美味的洛神，與更多人分享。

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