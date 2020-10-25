鹿草鄉埤頭堀社區涸魚文化季　提醒勿忘前人涸魚精神

▲鹿草埤塘涸魚季重頭戲競渡。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉鹿東埤頭堀社區涸魚文化季今年以「流動的記憶」為主題，傳承著便統文化回憶，縣長翁章梁鞋子一拖帶頭競渡，精彩刺激，午後的埤頭堀，散發著濃濃的人文丰采，好不熱鬧。

▲鹿草埤塘涸魚季文化活動。（圖／嘉義縣政府提供）

鹿東埤頭堀是一座天然埤塘，俗稱「天公堀」、「公堀」，雖然埤塘近年因應環境與氣候變遷，不再每年涸乾埤塘，但是鹿東的村民仍不忘前人涸魚精神，年年舉辦埤頭堀文化活動，凝聚村民的情感，將先民的傳統保留至今。

埤頭堀的重頭戲就數趣味橫生的競渡最有看頭，緊接著由村民在埤塘撒下漁網，邀請大家一起拖網涸魚，感受早期共同打拼與分享的珍貴記憶。

主辦單位還提供埤頭堀優美的人文生態環境，邀請民眾午後走進鹿東社區三合院聚落的巷弄中，細細品味徐徐秋風、紅磚壁面上的老照片，靜靜訴說埤頭堀的歷史過往，在巷弄盡頭由豬舍改造的諸舍集會所，展示與解說早期農具，以及自己動手做稻殼彩繪畫。

另外，集會所對面三合院的庭埕還設有不插電童玩，像是鐵罐踩高蹺、釣罐子、九宮格、套圈圈…等等，親子一起來闖關，集章轉好運。

除了體驗懷舊童玩，現場還提供復古服裝，讓大家玩起角色扮演，走在紅磚巷弄的時空中，拍照留下美好瞬間。鹿草鄉國小學童的畫畫比賽，也讓大家在動靜之間，一起「發現家鄉之美」。

翁章梁指出，早期鄉下每個庄頭都有埤塘，可以當蓄洪池，也可以澆灌作物，每年還會涸堀抓魚大家一起吃，埤塘和民眾生活息息相關，鹿東埤頭堀這項傳統文化，久而久之變成一項極具特色的庄頭活動，非常有趣，也可以凝聚村民向心力，很值得一看。