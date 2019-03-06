中華民國酪農協會送鮮乳到學校　補充學童營養

▲▼ 嘉縣酪農協會捐贈鮮乳、奶酪至鹿草當地學校，補充學童營養。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



中華民國酪農協會送愛到學校，長期捐贈鮮乳和鮮奶酪補充學童營養，6日上午由協會秘書長吳進隆親自送到鹿草國小，縣長翁章梁伉儷感謝酪農協會回饋地方、支持在地產業的用心，並由鄉長楊秀玉、鹿草國小校長吳宗成陪同，幫忙將鮮奶送到教室，幫每一位小朋友倒鮮奶，並告訴小朋友喝鮮奶的好處。翁章梁指出，喝鮮奶對健康好處多，而小朋友的健康，就是國家的資產。



中華民國酪農協會1994年成立，協會成員主要從事鮮奶等奶製品，協會負責輔導、協助業者解決產銷等問題，這與嘉義縣政府強化輔導縣內產銷班、酪農戶，讓消費者都能享用到健康、安全、在地生產優質乳品的理念，不謀而合。



然而，酪農協會為了支持在地酪農產業、回饋地方及服務社會，2015年起每學期免費提供鹿草鄉學校鮮乳及鮮奶酪等奶製品，這個學期將捐給鹿草、後塘、重寮、下潭、碧潭和竹圍等6所小學，以及2所幼兒園400瓶鮮奶和800盒鮮奶酪。

翁章梁指出，嘉義縣乳牛飼養頭數6233頭，占全國11％，年產乳量22969公噸，占全國6％，生產「安全、優質、安心」的乳品，一直是縣府努力的目標。



翁章梁說，牛奶富含鈣質，營養豐富，學童喝牛奶習慣其實已有數十年歷史，以前有訂牛奶的小朋友，大概在第二節下課鐘響後就有牛奶可以喝了，現今50歲左右的民眾應該都還記憶猶新。

另外，為維護學童身體健康，翁章梁指示教育處研議學童做健康操。他說，好動的小朋友體力較好，相對的「筋骨」也會強壯些，但比較安靜的學童活動機會不多，小朋友做健康操或跳健康舞，對身體一定有好處。

翁章梁特別感謝酪農協會善盡社會責任，長期支持地方教育，將新鮮的奶製品回饋給學校，希望藉此拋磚引玉，也呼籲消費者愛用國產奶製品，以實際行動支持在地產業。