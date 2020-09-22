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夜半路過驚見鹿雕像「斷頭慘死」 　網友：被鋸去泡鹿茸酒

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▲嘉義鹿草當地入口意象無故躺在地上且斷頭。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉）

▲嘉義鹿草當地入口意象無故躺在地上且斷頭。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

熱心王姓網友21日晚間於臉書社群「嘉義縣鹿草鄉」上網po文指出，自己11點多經過嘉義縣東西向82快速道路接往當地後寮村交流道時，意外發現當地的入口意象鹿雕像遭破壞，但因沒有現場目擊無法確認是人為或是車禍意外造成，因此上網與民眾分享，希望大家一起尋兇。警方隨後也根據現場遺落的車輛零組件及地面水痕找到肇事車輛，也聯絡到車主，並由車主勸說肇事黃姓駕駛出面說明。

▲嘉義鹿草當地入口意象無故躺在地上且斷頭。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉）

▲嘉義東西向快速道路與167鄉道交界設有鹿雕像。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉）

王姓網友21日晚間11點多經過嘉167鄉道與82快速道路交流道口時˙，意外發現代表當地意象的鹿群雕像中有一意外整座躺臥路中且斷頭，讓他覺得很悲哀，也希望透過發文可以協尋是否人為造成還是車禍意外所致。

▲嘉義鹿草當地入口意象無故躺在地上且斷頭。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉）

▲嘉義鹿草當地入口意象整個碎裂在地。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉）

警方表示，例行巡邏時已第一時間巡查到該雕像被破壞，但卻沒看到肇事車輛，是機警員警藉由地上遺落的零件及水痕，一路往高鐵快速道路找去，才發現黃姓駕駛開著跟友人借來的車子因為水箱重大撞擊下一直滴水，最後沒水才停在路旁。但警方找到肇事車輛時，黃姓駕駛已經逃離現場。警方隨即以車追人，找到車主後，勸說黃姓駕駛到案說明。

黃姓駕駛表示，車子是跟同為黃昏市場設攤友人借來，自己因為要閃突然跑出來的貓，才會不小心撞上鹿雕像。

鹿草鄉過去因許多麋鹿群聚生活因此命名，近年因生態環境改變，較無以往的鹿群出現，公家單位用鹿群雕像或馬克磚施作拼貼做的鹿雕像，藉以讓外來遊客知道當地過去因鹿聞名。

▲嘉義鹿草當地入口意象無故躺在地上且斷頭。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉）

甚至還有鄉民有感孩提時期，祖父常對自己提起鹿群在家鄉草原奔跑的場景，出資請公所規畫鹿園，自己再買進3頭梅花鹿，圓了自己小時候看不到鹿的心願，也讓外地民眾來到鹿草鄉可以看到真正的「鹿在吃草」。

▲嘉義鹿草當地入口意象斷頭，網友議論紛紛。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉）

▲嘉義鹿草當地入口意象斷頭，網友議論紛紛。（圖／翻攝嘉義縣鹿草鄉）

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鹿草鄉鹿雕像斷頭

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