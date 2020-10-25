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洗車廠老闆遭砍！兇手竟是林口大地主　妹妹崩潰：觀音媽警告過他

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▲▼新北林口某洗車場老闆23日遭砍死亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北林口某洗車場老闆23日遭砍死亡，妹妹悲曝神明指示：早就叫哥哥遠離他。（圖／記者陳以昇攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市林口區23日上午發生驚人凶殺案，56歲洪姓洗車場老闆遭55歲蘇姓男子持刀猛砍，陳屍在宮廟裡，起因疑似為債務糾紛。死者的妹妹聽聞哥哥死訊，崩潰出面說明，觀音媽早就警告她，要哥哥遠離蘇男，否則哥哥會死在蘇男手上。詳細犯案原因仍待警方進一步釐清。

洪男上午7點在私人公廟遭到蘇男砍殺，頸部、腹部受到致命傷，當場倒地噴血慘死。蘇南犯案後，自行前往林口分駐所自首，向警方坦承犯案。

警方趕往宮廟，真的發現洪男倒臥地上，已經明顯死亡，立刻封鎖現場，進行蒐證調查。警方初步了解，2人相識多年，是好友關係，近期疑似因為債務糾紛，發生爭執，蘇男憤而持刀殺害了洪男。

▼洗車廠老闆遭砍慘死。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新北林口某洗車場老闆23日遭砍死亡。（圖／記者陳以昇攝）

蘇男供稱，2人多年前合夥開當舖，洪男負責管理人職務，兼任財務管理，最後雙方因為帳目不清拆夥，洪男欠了他上億元。目前警方正在調閱監視器，釐清詳細犯案動機，以及是否有共犯，後續會依照殺人罪，將蘇男移送新北地檢署。

死者的妹妹聽到哥哥的死訊，感到相當崩潰，在鏡頭前透露，觀音媽早就已經警告她，叫哥哥遠離蘇男，否則有一天會死在對方手上，她也認識蘇姓男子，曾經勸過蘇男放過哥哥。

▼死者的妹妹認識蘇男，也曾勸對方「放過哥哥」。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新北林口某洗車場老闆23日遭砍死亡。（圖／記者陳以昇攝）

死者的妹妹指出，蘇男曾說過要打哥哥，但她真的沒想到，對方竟然真的會痛下殺手，雖然雙方有債務糾紛，但因此殺了人，真的不值得。

據了解，行兇的蘇姓男子在林口相當有名，是位大地主，且就連新莊也有他持有的土地，有些還會拿出來賺取租金，蘇男疑似因為長年身體狀況不佳，怕老了錢更難討回來，所以才會下殺手，導致昔日好友成了刀下亡魂。

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