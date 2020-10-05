老兵骨灰發現2顆子彈「一個在頭部」　已留在身體近70年

▲解放軍老兵火化後，分別在頭部與腰部發現兩顆子彈。（圖／翻攝央視）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著時間流逝，兩岸對峙歷史中的老兵一個個凋零，許多經歷都只能等待後人轉述。大陸《央視新聞》最近專訪一位曾參與國共內戰、抗美援朝等戰役的老兵李景湖家屬，他們在老兵去世火化後，在骨灰中發現兩顆子彈，一顆在頭部，一顆在腰部，算一算，已卡在老兵身體內待了近70年。

央視報導，這名老兵李景湖9月2日以95歲的高齡在北京逝世，當天，殯儀館人員收集骨灰時，發現了兩枚彈頭，一枚在頭部位置，一枚在腰部位置。

他的女兒李文新受訪時提到，20年前帶父親去醫院檢查身體時，醫生曾詢問父親是否當過兵？是否參加過戰爭？得知父親是退役老兵後，醫生隨即表示，「醫學上我們講是金屬異物，但我懷疑有可能是子彈頭。」

之後，李文新告訴父親身體內有兩枚彈頭，父親卻只是說了一聲「喔」。在她父親的最後十幾年，李文新一直在旁邊照顧，那時只知道她的父親常常睡不著覺，半夜在家裡走來走去，很少說自己不舒服。

▲解放軍老兵李景湖曾參與國共內戰與抗美援朝等戰役。（圖／翻攝央視）

李文新表示，「當時認為他只是手腳負傷，我父親一輩子走路抬不了腿。那個時候，恐怕我父親表現最厲害的是頭疼，但那時候醫療水平有限，都不知道他怎麼個頭疼法，或者什麼原因導致他頭疼。後面我父親歲數大了，睡不著覺或者精神不集中可能都是因為子彈造成的。」

央視報導，李景湖1924年出生在河北省高陽縣王福村，家中兄妹5人。1938年1月，李景湖剛過13歲生日就加入八路軍，成為冀中軍區一名通訊兵，先後參加抗日戰爭，解放戰爭（即：國共內戰）。

目前，李景湖的女兒決定將2枚子彈彈頭，以及父親的相關遺物捐贈給河北省高陽縣文物保護管理所永久珍藏。

▲老兵遺物被捐至河北省高陽縣文物保護管理所。（圖／翻攝央視）