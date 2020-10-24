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費鴻泰要求增加移工入境檢疫床位　解決居家長照缺工問題

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▲▼費鴻泰要求政府增加移工入境檢疫床位，以解決居家長照缺工問題。（圖／費鴻泰辦公室提供）

▲費鴻泰要求政府增加移工入境檢疫床位，以解決居家長照缺工問題。（圖／費鴻泰辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委費鴻泰24日表示，受新冠肺炎疫情影響的家庭照護移工，也應該有紓困措施，他要求衛福部及勞動部，對於家庭照護移工集中檢疫的量重新盤整、衡量增加床位，尤其針對登記檢疫床位的方式，應慎防降低被利用程式搶登、或企業大量佔用而排擠家庭照護需求。

費鴻泰表示，新冠肺炎疫情延燒，衛福部勞動力發展署規定返鄉回台、新進的外籍移工都需隔離14天，其中家庭照護工面對的都是需照護的弱勢，更被要求集中式檢疫管制。

費鴻泰指出，目前疾管中心全台雖稱釋出1200個床位，但是每天卻只有80到100名外籍移工實際有機會搶到床位，如此名額明顯不足以應付當前所需，上網搶床位名額更只能碰運氣。

費鴻泰發現，衛福部及勞動部自今年8月起，將印尼、菲律賓兩國引進之所有外勞都增加列入高風險對象，比照家庭照護工集中檢疫，讓本來就搶不到的檢疫床位更一位難求，造成有些移工入境護照快過期了還進不來，更嚴重的是長輩及弱勢的照護需求一再地被拖延耽誤，已造成嚴重的影響。

費鴻泰舉例，有一位大學教授為了照顧年邁母親，雖獨立照養母親，但為兼顧工作與生活的喘息，好不容易今年初申請到家庭照護移工許可，但前半年被各國的疫情境管耽擱無法引進，現又屢排不到入境檢疫的機會，眼看移工6個月＋3個月的入境許可剩下期限將屆，甚至連仲介業者都不願續接委託，四處求助無門。

費鴻泰要求，因疫情受影響的家庭照護移工，應該有相關紓困的作為；針對檢疫所的量能應重新盤整、衡量增加床位；登記檢疫床位的方式，疫情指揮中心及勞動部也應慎防降低利用程式搶網路登記、或企業大量佔用登記，而排擠家庭照護工需求等問題。

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