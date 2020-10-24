高雄2大商圈聯手熊貓大軍！開拓新客源與新戰場　搶攻「宅經濟」

▲高雄兩商圈聯手外送平台搶攻宅經濟 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄知名商圈三鳳中街與六合夜市，為高雄市最具代表性的食材批發與美食餐飲特色商圈，經歷疫情衝擊與面對電商的崛起，為提升商圈市場競爭力，兩大商圈特邀請全台最大即時外送業者合作，為商圈導入外送服務，除了可為商圈內店家開拓新客源與新戰場提升營收之外，更可預防如新冠肺炎疫情突發狀況。

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▲高雄兩商圈聯手外送平台搶攻宅經濟 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由經濟部中小企業處及高市府經發局指導，三鳳中街觀光商圈與六合國際夜市共同主辦的「三六起義．粉紅相見」結盟造勢活動於24日熱鬧登場，由三鳳中街會長領軍的粉紅大軍外送車隊，自三鳳中街出發抵達六合夜市，除了象徵六合夜市許多美味的食材皆由三鳳中街提供之外，並且透過此外送車隊儀式，向民眾宣告接下來，高雄商圈新的購買旅程即將展開。

▲高雄兩商圈聯手外送平台搶攻宅經濟 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

三鳳中街管理委員會主任委員伍進昌表示，受肺炎疫情所帶來的經濟影響，民眾消費型態產生劇烈變動，造成實體消費力下降，導致商圈營運受到衝擊，三鳳中街及六合夜市與外送平台結合，展開高雄商圈新的購買旅程，讓高雄商圈不再受疫情引響，而是要擴大經營，提高消費量，也同時強化商圈數位應用備戰能力，以應付突如其來的各種挑戰。未來，不僅只有美食可以外送，南北雜貨五穀雜糧各式乾貨，都可以透過外送平台訂購，直接送到你家門口。

除了數位外送平台的應用，更推出「三六購好玩」遊程體驗活動，在11月份的每周六日，三鳳中街將免費提供「日式浴衣體驗」，而六合夜市則安排多組精采的街頭藝人表演。同時也跟旅行社合作推出「雄蓋水！網美養成」遊程，凡參加者即可享有超值好康三倍爽，包括免費的日式浴衣租借、午餐券以及文創帆布購物袋等，市值合計將近千元的優惠。