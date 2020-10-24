神隱之後復出　王岐山近來頻亮相引注意

▲大陸國家副主席王岐山。（圖／CFP）

文／中央社記者邱國強北京24日電

今年以來公開露面次 數大減、一度引起揣測的中國國家副主席王岐山，繼昨天與中共高層一同出席抗美援朝70周年紀念會後，今天 單獨以視訊方式為上海外灘金融峰會致詞，引起注意。

今年以來，王岐山公開且單獨露面的次數屈指可數 。在今天以視訊方式露面之前，上一次單獨露面是2月 27日會見外賓，其餘幾次露面則都與中共政治局7常委 一同出席活動。至於他近來露面趨於頻繁，是否有破除 諸如「習王不和」甚至官位不保的傳言，有待觀察。

新華社報導，王岐山今天在致詞時說，中國金融不 能走投機賭博的歪路，不能走「金融泡沫自我循環」的 歧路，不能走龐氏騙局的邪路。要堅守金融發展基本規 律和金融從業基本戒律，緊貼企業生產經營，抓住市場 新趨勢、新機遇，支持經濟發展重點領域和薄弱環節。

王岐山任中共中紀委書記期間，曾是習近平在黨內 發起大規模反腐、進而緊抓權力的得力臂膀，外界一度 以「習王體制」解讀。2017年10月中共19大前，王岐山 的動向一度引起諸多猜測，最後以卸下所有黨職、翌年 3月轉任國家副主席、黨內排名僅居7名政治局常委之後 收場。

此後，王岐山的公開露面次數逐漸減少，即使露面 也多與中共政治局7常委一同出席。尤其是今年以來， 王岐山單獨公開露面的次數，可謂屈指可數。

根據中國媒體報導，王岐山今年首度單獨公開露面 ，是2月27日會見塞爾維亞第一副總理兼外長達契奇（ Ivica Dačić）。此後，王岐山直到4月3日才與7常委 一同出席植樹活動。再之後則是出席因疫情延至5月下 旬舉行的中國全國「兩會」。

此後，王岐山長達3個多月沒有公開露面，直到9月 3日才再與7常委共同出席紀念抗戰勝利紀念活動。而這 段期間，與王岐山關係密切的前中國華遠地產董事長任 志強，先是4月初被宣布調查，7月23日更被開除黨籍並 遭檢方起訴，讓外界產生「習王不和」的揣測。

此後，王岐山的露面頻率逐漸恢復正常。9月30日 ，他與7常委一同出席中共建政71周年前夕的敬獻花圈 活動。10月19日及23日，他又與7常委先後出席「抗美 援朝」展覽及70周年紀念會。

僅管如此，中紀委10月2日宣布，時任中央巡視組 副部級巡視專員董宏被查，引起外界更多揣測。理由是 ，董宏是長期追隨王岐山的要員，在廣東省、北京市及 中紀委等地方及中央單位任職。

因此，董宏被查曾被認為可能牽連王岐山，甚至引 發王岐山官位不保的傳聞。而王岐山10月以來露面次數 明顯增加，是否有破除傳言的考量，尚待觀察。（編輯 ：吳柏緯）1091024