婆婆狂洗腦：媳婦會爭家產！媽寶尪信了反怪　她挺6月肚淚崩

▲自古以來婆媳問題向來都是難解問題。（示意圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

婆媳過招千百回，自古以來婆媳問題向來都是難解問題。一名懷孕6個月的準媽媽哭訴，老公被婆婆洗腦，聽信媳婦會「爭家產」的說法，偷偷把房產過戶給婆婆；當她生氣理論，甚至還覺得她在無理取鬧。

準媽媽在《靠北婚姻2.0》發文抱怨，最近因為「巫婆」婆婆的關係，與老公鬧離婚，其實在這之前，婆婆什麼都防著她，還說什麼「嫁進來就是要爭財產」之類難聽的話，但事實上老公的房地產、存款等財產全都在婆婆手上，自己根本從未要求看過。

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準媽媽悲傷透露，沒想到最近老公居然瞞著她去申請印鑑證明，原因是要把房產過戶到婆婆名下；對方認為，過戶給媽媽又沒關係，有什麼好生氣的，2人進而發生一連串爭執。

準媽媽委屈的說，「（他）覺得我生氣是我的錯，難道我生氣有錯嗎？」貼文一出，許多人有感而發留言「離婚吧！什麼都聽媽媽的，你以後會更痛苦」、「標準媽寶」、「是態度與行為讓老婆覺得沒把她當家人才會生氣，先生搞錯重點了吧」。

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