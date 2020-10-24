相差20歲…台中男逼高中妹拍「私密片」喊：看膩了！3度伸狼爪下場曝

▲台中男多次性侵高中妹，還逼對方拍攝自慰片，下場遭判刑10年8月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名男子阿進（化名）透過網路認識高中女學生小言（化名），2人在LINE中大聊性私密話題，事後阿進將小言的臉書、IG等個人資訊截圖下來，要求小言拍攝自慰片供他打手槍，小言擔心2人先前的對話會曝光，只好順從，沒想到阿進竟然食髓知味，多次逼迫小言外出與他發生性行為。法院審理後，判阿進應執行有期徒刑10年8月，可上訴。

判決指出，阿進2019年7月間透過網路交友APP認識年僅16歲的小言，2人轉用LINE聊天，雙方更聊到關於「性」的私密話題，沒想到阿進竟然偷偷查了小言的個人資料，傳訊稱「妳家住哪裡，妳讀哪一班，妳同學有誰，我都知道啊」，要求小言外出與他發生性行為。小言擔心因為擔心對話紀錄會被父母、同學知道而不敢抵抗，遭性侵得逞。

事隔1個月，阿進又故技重施，這次還變本加厲，拿著上次發生關係時拍下的照片恐嚇小言，再度性侵得逞；同年9月阿進要求小言拍攝自慰片給他看，如果不拍的話「我會受不了，就要妳出來陪我做愛」，小言不願意再遭受蹂躪只好拍攝影片傳給阿進。

但小言萬萬沒有想到，阿進事後竟然又傳訊息跟她說，用小言的自慰片打手槍「已經膩了」，要求她拍新片，遭她拒絕後又出言恐嚇，「妳都這麼絕了，那我也不用客氣了」。小言一聽嚇壞，哀求阿進另外找人發生性行為，沒想到卻獲得對方回應，「妳不用想了，沒可能最後一次，妳再說一次，我就每個禮拜都找妳」，小言擔心阿進握有她的把柄，只好再度赴約，遭3度性侵得逞。

小言因為此事大受打擊，最後只好將事件告訴媽媽，並報警處理。台中地方法院審理後，認為阿進為了滿足自己的一己私慾，竟然無視小言只是個未滿16歲的少女，與自己年齡相差20多歲，竟前後對小言伸出4次狼爪，犯後只坦承部分犯行，依3個成年人故意對少年犯強制性交罪、1個使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判應執行有期徒刑10年8月，全案仍可上訴。

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