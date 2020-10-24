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嗲聲女主動上門！經商男鎮定另開房：妳睡那　事後仍被告性侵

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▲房,飯店（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲嗲聲女主動上門，經商男鎮定另開房，事後仍被告性侵。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

一名20多歲陳姓男子日前北上台北經商，平常居住在某商務旅館，今天6月突然接到女客人小美（化名）電話，對方聲稱「遭男友家暴」需要地方借宿，他考量對方行為相當詭異，遂出錢開房讓對方住，不料事後竟然被小美提告性侵。台北地檢署調查，由於小美拒絕驗傷且證據不足，予以陳男不起訴處分。

綜合媒體報導，陳男獨自一人北上經商，平常居住在某商務旅館，今天6月某日晚間，突然接到女客人小美電話，對方聲稱被男友暴力毆打，人在外面不敢回家，希望他可以提供地方過夜。他起初沒有多想就同意小美到旅館見面，直到見面後對方才驚覺行為詭異。

原來2人在房間短暫聊天後，他發現小美講話嗲聲嗲氣，聲音有點氣若游絲的感覺，他認為對方精神狀況不佳，考量後決定請旅館人員另開房間，雖然當晚碰上房間全滿，最後仍讓小美暫時住在員工休息室，直到隔天委託旅館幫忙趕人，不料小美聽到旅館趕人要求後，竟然打電話給男友求救，事後還對他提告性侵。

陳男向檢方供稱，2人獨處時間非常短，根本不可能性侵對方，旅館監視器也有拍下，小美待在他房間的時間相當短，旅館人員也可以作證。台北地檢署認為，小美提告性侵卻拒絕驗傷，加上旅館監視畫面確實顯示，小美進房不久，陳男就出門到櫃檯，準備另開房間，因此不採信小美說詞，予以陳男不起訴處分。

 

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