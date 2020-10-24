　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒絕上床！援交妹慘被經紀人SM硬來　他遭逮扯：我們的性癖好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子小Z（化名）僅因表明不願與經紀人再有往來，竟遭童軍繩綁手強逼口交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台中報導

許姓男子經營賣淫事業，自2018年12月起開始安排女子小Z（化名）與男客性交，且自己也會與小Z上床。一日兩人關係生變後，許男因不滿小Z不再與他性交，竟氣得拿童軍繩綁住她雙手，強逼口交直接硬上，事後甚至到處說要散布小Z的私密照，意圖毀損她名譽。台中地院21日判決出爐。

許男2018年12月起擔任小Z的賣春經紀人，他以自己承租的套房為據點，安排男子前往性交，全套1次5000元，他會從中抽500元或1000元，剩下全為小Z所有。而小Z為了討好許男以獲更多工作機會，不定期也會與他發生關係。

隔年2月2人關係生變，許男明知小Z已與自己疏遠，也沒有意願再發生關係，但他卻假藉有客人來買春，騙小Z前來套房，2人當場發生口角爭執。後來許男見小Z要離開，一氣之下將她拖上床，脫去她外衣後再以童軍繩綁住她雙手，強逼小Z替自己口交，同時也伸出狼爪撫摸她胸部及下體，不料最後卻因自己情緒激動勃起失敗而作罷。

小Z掙扎過程中偷偷按下通話鍵，讓過去曾來此套房買春的男子小天（化名）知道她狀況，而小天一聽到電話中的呼救聲，也及時趕赴現場，當他從窗外目睹許男將全裸的小Z壓制在床時，嚇得立馬跳窗進入房間架開許男，讓小Z能逃離現場。

案發隔月，許男對此事仍懷恨在心，遂傳LINE告訴身邊友人，「她的內衣泳衣露毛照，我都會傳給客人」、「婊子無情我終於體會到」、「我已經聯絡上她前男友…會讓她痛不欲生，我有空也會去她媽媽店裡走一走」等語，以恐嚇方式毀壞小Z名譽。小Z得知後因擔心自己安危，加上許男事後對小天提告侵入住宅及傷害，她遂赴警局報案。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲小Z表示，自己之所以願意與許男發生關係，只是因為對方會為她介紹工作。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

法庭上許男否認所有犯行，辯稱過去他與小Z是男女朋友，自陳案發當下性交過程確實有使用童軍繩，但那是他們之間性行為的習慣，並未違反女方意願，加上他自己當下因在氣頭上，沒辦法勃起，根本沒有強制性交。

小Z則表示，自己不曾與許男交往，她之所以願意與許男一起出門，只是因為對方會為她介紹工作，而發生關係僅是為了討好。

台中地院認為，許男為貪圖不法利益，竟媒介女子與男客為性交行為，另還不思循正途處理感情問題，以童軍繩限制小Z身體自由，對她強制性交，事後又再以加害名譽之事恫嚇，造成小Z身心嚴重受創，審結依圖利容留性交罪判許男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；又恐嚇危害安全罪處拘役50日，得易科罰金5萬元；又強制性交罪，處有期徒刑3年6月。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
星二代下海被嫌床技差！　近照曝「網狂看左邊」：拜託洗一下
陳鴻文「罕見守備」帥一波？　引發網兩極反應
陳時中證實「帛琉檢疫太嚴」旅遊泡泡破滅　今年成行機率低
iPhone 12台灣最速災情　開賣首日裂成「蜘蛛螢幕」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拒絕上床！援交妹慘被經紀人SM硬來　他遭逮扯：我們的性癖好

為5000萬「林口田橋仔」砍死田橋仔！50年交情起底　欠債事由曝光

嗲聲女主動上門！經商男鎮定另開房：妳睡那　事後仍被告性侵

突收闖紅燈4000元罰單！台南女傻眼「我沒車沒駕照」　真相驚呆網

快訊／雲林死亡車禍！20歲男雙載1死1重傷　休旅車駕駛捂臉痛哭

國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙

宜蘭多日雨不斷！23日晚明池山區落石坍方　一度交通中斷

快訊／花蓮台9線夜間「連續2車禍」　2位鄉民重傷死亡

快訊／台南佳里弒母男聲押！　檢方：罪嫌重大有逃亡之虞

快訊／台北賓士男違規被罵！大安站下車開1槍…母子車上嚇傻：瞄準我們

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

拒絕上床！援交妹慘被經紀人SM硬來　他遭逮扯：我們的性癖好

為5000萬「林口田橋仔」砍死田橋仔！50年交情起底　欠債事由曝光

嗲聲女主動上門！經商男鎮定另開房：妳睡那　事後仍被告性侵

突收闖紅燈4000元罰單！台南女傻眼「我沒車沒駕照」　真相驚呆網

快訊／雲林死亡車禍！20歲男雙載1死1重傷　休旅車駕駛捂臉痛哭

國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙

宜蘭多日雨不斷！23日晚明池山區落石坍方　一度交通中斷

快訊／花蓮台9線夜間「連續2車禍」　2位鄉民重傷死亡

快訊／台南佳里弒母男聲押！　檢方：罪嫌重大有逃亡之虞

快訊／台北賓士男違規被罵！大安站下車開1槍…母子車上嚇傻：瞄準我們

賓士「最強AMG跑車」刷新紀錄成紐柏林最速？車手：還沒啦

太早買票了嗎　太空人球迷現身世界大賽網噓「偷票進來？」

領養浪浪忍寒夜「叼毯子往外跑」！　媽見超暖結局：其實牠都懂

快訊／新增2例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

小羊狂蹭貝克漢萬元靴子　這牌雨鞋連凱特王子妃都愛

昔阿羅哈朝馬站變身精品宅！「富旺天際W ONE」透明泳池懸半空中

入秋又能「泡溫泉」了！溫泉旅行啟動　觀光局邀吳鳳、眾量級踩點

獨家泰式蝦醬超濃郁！宜蘭隱藏版麵館　必吃每日限量椒麻牛肉麵

電偵機飛越台北上空？　美軍澄清：錯誤消息

包養「未成年乾女兒」噁叔被抓！男大生假扮「淫照全是上網抓的」

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

社會熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

快訊／台北男違規被罵開槍！母子嚇傻：瞄準我們

女突收闖紅燈罰單！真相驚呆網

嗲聲女主動上門　他未吃被告性侵

快訊／北捷大安站驚傳槍響！男出口開1槍

即／清心董事長等6人遭起訴

夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友無奈：被噹綠帽男

人夫監視器目擊「老婆店內交纏小王」！秒綠炸

花蓮台9線2車禍　2鄉民重傷死亡

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

快訊／JKF女郎收放火過夜！綠帽男友出警局上「瑪莎拉蒂」離開

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

更多熱門

相關新聞

嗲聲女主動上門　他未吃被告性侵

嗲聲女主動上門　他未吃被告性侵

一名20多歲陳姓男子日前北上台北經商，平常居住在某商務旅館，今天6月突然接到女客人小美（化名）電話，對方聲稱「遭男友家暴」需要地方借宿，他考量對方行為相當詭異，遂出錢開房讓對方住，不料事後竟然被小美提告性侵。台北地檢署調查，由於小美拒絕驗傷且證據不足，予以陳男不起訴處分。

賣手機殼遇豔福　女客主動上門一開口他嚇傻

賣手機殼遇豔福　女客主動上門一開口他嚇傻

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

500鄉民圍剿　活活虐死性侵犯

500鄉民圍剿　活活虐死性侵犯

被性侵不敢說　小五女在健教課崩潰

被性侵不敢說　小五女在健教課崩潰

關鍵字：

性侵童軍繩妨害性自主硬上賣春經紀人

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

七人座SUV銷售冠軍安全舒適好睡

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面