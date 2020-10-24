拒絕上床！援交妹慘被經紀人SM硬來　他遭逮扯：我們的性癖好

▲女子小Z（化名）僅因表明不願與經紀人再有往來，竟遭童軍繩綁手強逼口交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台中報導

許姓男子經營賣淫事業，自2018年12月起開始安排女子小Z（化名）與男客性交，且自己也會與小Z上床。一日兩人關係生變後，許男因不滿小Z不再與他性交，竟氣得拿童軍繩綁住她雙手，強逼口交直接硬上，事後甚至到處說要散布小Z的私密照，意圖毀損她名譽。台中地院21日判決出爐。

許男2018年12月起擔任小Z的賣春經紀人，他以自己承租的套房為據點，安排男子前往性交，全套1次5000元，他會從中抽500元或1000元，剩下全為小Z所有。而小Z為了討好許男以獲更多工作機會，不定期也會與他發生關係。

隔年2月2人關係生變，許男明知小Z已與自己疏遠，也沒有意願再發生關係，但他卻假藉有客人來買春，騙小Z前來套房，2人當場發生口角爭執。後來許男見小Z要離開，一氣之下將她拖上床，脫去她外衣後再以童軍繩綁住她雙手，強逼小Z替自己口交，同時也伸出狼爪撫摸她胸部及下體，不料最後卻因自己情緒激動勃起失敗而作罷。

小Z掙扎過程中偷偷按下通話鍵，讓過去曾來此套房買春的男子小天（化名）知道她狀況，而小天一聽到電話中的呼救聲，也及時趕赴現場，當他從窗外目睹許男將全裸的小Z壓制在床時，嚇得立馬跳窗進入房間架開許男，讓小Z能逃離現場。

案發隔月，許男對此事仍懷恨在心，遂傳LINE告訴身邊友人，「她的內衣泳衣露毛照，我都會傳給客人」、「婊子無情我終於體會到」、「我已經聯絡上她前男友…會讓她痛不欲生，我有空也會去她媽媽店裡走一走」等語，以恐嚇方式毀壞小Z名譽。小Z得知後因擔心自己安危，加上許男事後對小天提告侵入住宅及傷害，她遂赴警局報案。

▲小Z表示，自己之所以願意與許男發生關係，只是因為對方會為她介紹工作。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

法庭上許男否認所有犯行，辯稱過去他與小Z是男女朋友，自陳案發當下性交過程確實有使用童軍繩，但那是他們之間性行為的習慣，並未違反女方意願，加上他自己當下因在氣頭上，沒辦法勃起，根本沒有強制性交。

小Z則表示，自己不曾與許男交往，她之所以願意與許男一起出門，只是因為對方會為她介紹工作，而發生關係僅是為了討好。

台中地院認為，許男為貪圖不法利益，竟媒介女子與男客為性交行為，另還不思循正途處理感情問題，以童軍繩限制小Z身體自由，對她強制性交，事後又再以加害名譽之事恫嚇，造成小Z身心嚴重受創，審結依圖利容留性交罪判許男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；又恐嚇危害安全罪處拘役50日，得易科罰金5萬元；又強制性交罪，處有期徒刑3年6月。全案仍可上訴。

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