搶攻50億年菜商機！50家經典台菜名店　齊聚台中比拚手路功夫

▲全台50家經典台菜得獎名店齊聚台中，搶年菜圍爐商機。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣年菜市場一年達50億元，儘管距離農曆過年仍有段時間，但經濟部商業司超前部署，23日開始4天在大台中國際會展中心舉辦「2020經典台菜美食展」，網羅北、中、南50家經典台菜得獎餐廳名店，包括必比登推介的膳馨創作料理、頂鮮台南擔仔麵等皆有，各家卯足勁端出一道道手路菜，搶攻商機。

此次參展的經典台菜餐廳，全是商業司在今年舉辦的「經典台菜餐廳」甄選中脫穎而出，包括必比登推薦的膳馨民間創作料理，及其姊妹店馨苑小料理，主打桌菜和套餐式臺菜。另台南最知名必吃紅蟳米糕的阿霞飯店、頂鮮台南擔仔麵台中店、華美街台中担仔麵餐廳、新黑貓國際美食、臻愛花園飯店等全都參與，可謂名店聚集。

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雖然國內消費市場逐漸復甦，但商業司副司長陳秘順表示，不少餐飲業者仍受新冠肺炎疫情衝擊餐，爲協助餐廳業度過難關，決定超前部署，選在中秋過後，舉辦經典台菜美食展，現場集結全台「經典台菜」、「優質美饌」、「茶酒飄香」及「年節擔露」等50家好店名舖，提供消費者尾牙、春酒、年夜飯及年節送禮選擇。

▲全台50家經典台菜得獎名店齊聚台中，搶年菜圍爐商機。（圖／記者游瓊華攝）