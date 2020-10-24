iPhone 12台灣最速災情！開賣首日裂成蜘蛛螢幕　網跪：太土豪了

▲iPhone 12開賣第一天，就有人的新機螢幕破裂送修。（圖／小豪 - Siouhao授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果（Apple）iPhone 12手機23日上午才開賣，網路就傳出有「新機螢幕破裂」送修，原PO也忍不住說「第一天開賣，第一天體驗送修」。照片分享後引發網友熱議，其他人看了除了好奇「螢幕怎麼破成這樣」，也有人笑「根本是台灣最速災情。」

臉書粉絲團「小豪 - Siouhao」23日晚間分享一支iPhone 12新機照片，可以看見iPhone 12雖然還可以開機，但螢幕右下方卻有蜘蛛網式的裂痕，黑色裂痕還一路延伸到上方瀏海處，向左波及範圍幾乎覆蓋整個螢幕，他也忍不住說「第一天開賣，第一天體驗送修。」

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粉絲團小編也解釋，他拿到iPhone 12新機後，隨即拿去機台做測試，檢驗手機螢幕能承受多少壓應力，經機器重壓後才會破裂，並非摔到還是其他原因，23日晚間送到Apple直營店維修，由於損壞為人為因素，送修要支付13000元，約7至14天才能拿回來。

照片分享後引發網友熱議，有人說「老闆超級猛，12新機這麼快就壞了」、「壞了50元收」、「全台第一裂，哈哈」、「這個裂痕有點美唉」、「台灣最速災情」、「這個測試真材實料啊，老闆太神了」、「店員應該會傻眼吧，第一天就有人拿來修」、「開賣當天就修，就是霸氣。」