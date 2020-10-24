　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

影／iPhone 12或12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

 影音／《ETtoday新聞雲》

文／吳佳穎

iPhone 12/ 12 Pro終於在10月23日開賣，新手機有什麼新亮點？3C達人廖阿輝為《ETtoday新聞雲》錄製了iPhone 12 Pro開箱影音，羅列從外型、功能到性價比等十大網友關注問題。對口袋不夠深無法兩支全拿，還是有選擇障礙的網友，廖阿輝直接推薦買iPhone 12，因為有感升級、重量更輕，CP值更高！

▲iPhone 12。（圖／記者吳佳穎攝）

▲iPhone 12於10月23日開賣。（圖／記者吳佳穎攝）

一、看外型：選iPhone 12紅藍兩色等一等！

iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款的藍色討論度都很高，Pro的太平洋藍大家蠻滿意的，像去年那款夜幕綠一樣受歡迎，另外一個討論度高的是iPhone 12的藍色，跟大家想像有落差好像有點大。

雖然好不好看個人偏好，但廖阿輝提醒大家，選購要注意紅色跟藍色，因為今年iPhone 12用兩面玻璃處理，尤其紅藍兩色會隨光線深淺變化，紅色甚至會呈現橘色感覺。他建議，看過實機再下手，不能說是「雷」，但有視覺落差。其他iPhone 12像綠色、白色、黃色，是相對來講安全的顏色選擇。

二、iPhone 12、iPhone 12 Pro外型比較

廖阿輝說，如果大家有從iPhone 10開始用，從原本5.8吋，今年設計成6.1吋，iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款螢幕大小都是6.1吋，且窄邊框iPhone 12也有。兩款拿正面的話，真的比不出來，重點是後面，iPhone 12是背面是亮面，iPhone 12 Pro是霧面。廖阿輝個人覺得霧面質感上有比較好、有抗指紋處理；但側邊邊框差異，iPhone 12用鋁合金邊框、iPhone 12 Pro用不銹鋼，所以兩個重量差到24公克，因為今年iPhone 12有特別輕量化，所以甚至比去年的5.8吋還再輕1公克。

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣,太平洋藍iphone 12 pro 。（圖／記者李毓康攝）

▲Apple 信義A13iPhone12開賣，圖為太平洋藍iPhone 12 Pro 。（圖／記者李毓康攝）

三、相機的功能

這次的超廣角、夜拍提升，甚至連邊緣變形也較少一點，還有望遠鏡頭等，連自拍都可用夜景模式。如果網友喜歡拍人，會發現自拍夜景進步蠻多，Pro系列多一個LiDAR做測距鏡頭，夜間能輔助對焦，解決過去迷焦狀況，如果預算夠、喜歡拍照，12 Pro會是更好的選擇。

四、杜比影片顯示、攝影

另外，今年增加HDI影片標準杜比視界(Dolby Vision) 。廖阿輝說，iPhone可以直接拍杜比視界格式，螢幕顯示也支援，算是目前最強的「杜比手機」。當然你若從iPhone拍轉到電腦、電視，還是要支援杜比螢幕才顯示完全的功能，所以如果你iPhone轉到電腦、電視上看沒那麼漂亮，可能是電腦電視要升級了！

▲iPhone 12規格。（製表／記者謝仁傑）

▲iPhone 12規格。（製表／記者謝仁傑）

五、包裝變小、少了豆腐頭

iPhone 12/ 12 Pro這次包裝合變得非常小，少了豆腐頭，有些網友會覺是蘋果cost down，但廖阿輝認為，材積減少過去一半，在運輸成本、倉儲成本會降低非常多。另外，也呼應蘋果說的環保。廖阿輝說：「過去蘋果附的耳機、充電器，大家真的會用嗎?可能家裡累積非常多豆腐頭。」

他說，今年多了5G，沒漲價還稍便宜一點，要送5伏充電器可能被嫌不夠快，網友還是會去賣一個更快的充電器。這次蘋果的策略算是「降價給你，沒附豆腐頭」。網友若有蘋果筆電的充電也可以共用。廖阿輝建議，大家可買較小、速度較快的充電器。廖阿輝預測，明年開始，其他廠牌手機，應該都會跟進，不附充電器。

▲充電、豆腐頭。（圖／記者陳俊宏攝）

▲iPhone 12沒附過去用的「豆腐頭」。（圖／記者陳俊宏攝）

六、螢幕刷新率

其他手機其實已經有120Ｈz螢幕刷新率，但蘋果沒有特別強調應該還是60Ｈz左右。廖阿輝說，老實講今年這有點可惜，高刷這件事，看起來會很有感。iPhone使用算順暢，目前蘋果還沒有要提高刷新率，原因可能是電力，因為用120Ｈz電量恐高出一倍。

廖阿輝指出，如果網友一直都沒用過蘋果以外品牌手機，一但用了他牌，在這點「可能會回不去用iPhone」。但他說，通常會用 iPhone的人，是喜歡它的系統簡潔、軟體使用、整體功能。以果粉體驗來說，這次推出螢幕刷新率，其實沒有差太多。但廖阿輝也希望蘋果加緊跟上其他手腳步，他也預測，未來蘋果可能提高螢幕刷新率時，會一併解決電力銷耗問題，而目前想要高順暢體驗，則可以買iPad Pro。

七、電力、續航力

iPhone 12、iPhone 12 Pro據廖阿輝實測，玩遊戲，手遊、PVG，大概1小時掉20%，所以一直玩手遊，大概5小時電力耗盡，表現算是符合預期。他提醒，大家關注的是下個月，Pro Max和Mini的電力，主要看Pro Max電力會強到哪去、Mini則是電力夠不夠正常用。

另外，有網友拆機iPhone 12、iPhone 12 Pro，兩者電池一樣大，正常使用一天，再充電應該沒有太大問題。兩款電力都不算非常強，但夠用的程度。

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone12的螢幕號稱史上最耐摔。（圖／記者李毓康攝）

八、「晶瓷玻璃強4倍」史上最耐摔iPhone

這次iPhone 12、iPhone 12 Pro用了晶瓷玻璃的技術，這次新的製程讓他更耐摔，官方數據說跟去年相比有「強4倍耐摔力」，但在防刮部份並沒有強調，所以和去年一樣水準。另外還有一個看點，就是這次螢幕全平，邊框和玻璃是完全齊平。其實這幾年iPhone開始做所謂側面2.5D或3D的曲面，這次特別削平「蠻罕見的」。

廖阿輝說，有傳聞可能是新的晶瓷玻璃不適合曲面加工，但是好處是保護貼可以較省錢！再來，萬一掉下去，邊緣玻璃裂開機會較少，再加上金屬邊框保護，理論上會是一隻最抗摔的iPhone！但廖阿輝拜託網友不要叫他摔，「因為是真金白銀買的！(笑)」

九、夜拍再進化

這次iPhone12 / 12 Pro的夜拍功能是名列前茅，廖阿輝說，基本上家都不用擔心，夜景和超廣角部分會比上代強很多，主鏡頭照相維持去年水準，但望遠部分就會有差異，再來，因為iPhone 12 Pro多了LiDAR雷達對焦系統，夜間非常明顯、對焦速度非常快，照相成功率提高。廖阿輝還表示，他覺得iPhone 12 Pro 畫質，夜間跑起來比12好一點，但這點不能確定是LiDAR關係，因為LiDAR是景深計算跟對焦輔助，跟畫質好壞無法肯定。

十、有選擇障礙？建議選 iPhone 12賺最大

針對一般人日常使用，廖阿輝大推 iPhone 12！因為和 iPhone 11相比，升級最多，今年12螢幕升級到和Pro幾乎一樣，只差一點點，非常超值！以整體使用跟價格，比較推薦 iPhone 12，更有感升級，重量又較輕，很有吸引力。

對於想選Pro的人，廖阿輝觀察，目前有很多人是在等下個月的 iPhone 12 Pro Max，這個月推出的兩支規格階近，但下個月是走「兩極風」，是有史以來最小支 iPhone，跟有史以來最大支 iPhone。iPhone 12 mini可能是要回歸當年 iPhone 4或5，針對想要單手操作的用戶，且性能不會被犧牲；而Pro Max用上新的感光元件、防手震等等。總之，下個月又是一個截然不同的選擇題，這次這兩支會是較中庸的選擇。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／找到人了！15歲少女離家4天　藏男網友租屋處
台鐵沿路驚見屍塊！她和家人吵架陳屍鐵軌　兒跪地痛哭
台南12歲女童被狗追嚇到倒地亡　狂奔影片曝光
iPhone 12或12 Pro好難選！3C達人分析十亮點秒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

影／iPhone 12或12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

玩美移動推出萬聖節企劃　打造AR主題妝容、動態圖片素材

影／MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」　他淚：昨天才入手

蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11充電較慢

蘋果擴展新型門市「Express」！　超大玻璃櫥窗展示 Apple 新品

iPhone12開賣首日成績單！Pro 256GB最搶手「太平洋藍」果粉首選

好市多iPhone 12「90天無條件退貨又便宜」　內行揭5拒買原因！

先探／想換機嗎？ i12亮點看這裡

台灣奪下全球 5G 網速排名第四名！　快美國 5G 近 4 倍

果粉瘋搶iPhone 12！他看傻「不懂有錢人想什麼」…網2字突破盲點

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

影／iPhone 12或12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

玩美移動推出萬聖節企劃　打造AR主題妝容、動態圖片素材

影／MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」　他淚：昨天才入手

蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11充電較慢

蘋果擴展新型門市「Express」！　超大玻璃櫥窗展示 Apple 新品

iPhone12開賣首日成績單！Pro 256GB最搶手「太平洋藍」果粉首選

好市多iPhone 12「90天無條件退貨又便宜」　內行揭5拒買原因！

先探／想換機嗎？ i12亮點看這裡

台灣奪下全球 5G 網速排名第四名！　快美國 5G 近 4 倍

果粉瘋搶iPhone 12！他看傻「不懂有錢人想什麼」…網2字突破盲點

念私大被羞辱！醫大男友爸嘲諷「你喜歡她胸部嗎」...她淚崩提分手

中職／統一爭冠人員異動　黃恩賜上一軍

快訊／找到人了！台中少女離家4天…男網友「台南永康租屋處」尋獲

台東縣府花6.29億元買回美麗灣渡假村　環團要求「仲裁資訊公開」

許孟哲補辦婚宴伴郎沒有他們　王仁甫孫協志談紅包...現實反應曝光

江啟臣親征2022桃園市長？　朱立倫：要深根基層了解民意

台帛旅遊泡泡喊卡！莊人祥：帛琉主動提但「考量較多」

開賣首日「iPhone 12裂成蜘蛛網」　維修費驚人！網：可買新的SE2

爐灶對冰箱構「水火相沖」格局！型男命理師：害家庭感情差

從可愛到驚悚！飯店萬聖節餐點整理包　小朋友變裝「免費用餐」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

3C家電熱門新聞

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

好市多iPhone12「90天能退貨」　網揭5拒買原因

好市多嗨賣iPhone 12「比蘋果官網還便宜」

MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」

iPhone 13 的 5G 會更強大！　關鍵原因藏在晶片細節裡

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

影／iPhone 12/ 12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

LINE萬聖節特效來了！輸入三組關鍵字　召喚超可愛巫婆兔兔

iPhone 12吸引果粉瘋搶　中華電信今年不加碼、頭香姐失望

蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11充電較慢

iPhone 12藍色有專屬名！「顏色背景」曝光

他看傻「果粉瘋搶iPhone 12」！網2字突破盲點

iPhone 12超搶手！台灣大開賣18分鐘「512G三色完售」

更多熱門

相關新聞

MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」

MagSafe實測！iPhone12 Pro「20分鐘只充1%」

蘋果今年推出iPhone 12系列外，還有MagSafe配件系列，其中的充電器標榜，有效提供最高可達15W的電力，但有網友發現，用MagSafe充電線充i12 pro，20分鐘竟然只充了1%，若換成一般的充電線卻很正常，如此慢的速度讓他不禁懷疑，「是不是MagSafe在設計上有問題？」對此，不少鄉民推測，「應該是拿到瑕疵品」。

蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11充電較慢

蘋果iPhone 12全新MagSafe　實測使用在iPhone 11充電較慢

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

他看傻「果粉瘋搶iPhone 12」！網2字突破盲點

他看傻「果粉瘋搶iPhone 12」！網2字突破盲點

外媒5G耗電實測「iPhone 12輸安卓」

外媒5G耗電實測「iPhone 12輸安卓」

關鍵字：

iPhone 1212 Pro3C達人選擇障礙

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

為看「彩券行女神」　粗工男刮中100萬

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

即／貓纜動物園站意外！女「20m高平台墜落」送醫不治

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

JKF辣模青青再爆「只穿內衣待網美男友房間」！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

啦啦隊女神「被逼素顏上節目」！無P真面目現形

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面