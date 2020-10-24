影／iPhone 12或12 Pro好難選！3C達人帶你看十亮點「沒選擇障礙」

影音／《ETtoday新聞雲》

文／吳佳穎

iPhone 12/ 12 Pro終於在10月23日開賣，新手機有什麼新亮點？3C達人廖阿輝為《ETtoday新聞雲》錄製了iPhone 12 Pro開箱影音，羅列從外型、功能到性價比等十大網友關注問題。對口袋不夠深無法兩支全拿，還是有選擇障礙的網友，廖阿輝直接推薦買iPhone 12，因為有感升級、重量更輕，CP值更高！

▲iPhone 12於10月23日開賣。（圖／記者吳佳穎攝）

一、看外型：選iPhone 12紅藍兩色等一等！

iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款的藍色討論度都很高，Pro的太平洋藍大家蠻滿意的，像去年那款夜幕綠一樣受歡迎，另外一個討論度高的是iPhone 12的藍色，跟大家想像有落差好像有點大。

雖然好不好看個人偏好，但廖阿輝提醒大家，選購要注意紅色跟藍色，因為今年iPhone 12用兩面玻璃處理，尤其紅藍兩色會隨光線深淺變化，紅色甚至會呈現橘色感覺。他建議，看過實機再下手，不能說是「雷」，但有視覺落差。其他iPhone 12像綠色、白色、黃色，是相對來講安全的顏色選擇。

二、iPhone 12、iPhone 12 Pro外型比較

廖阿輝說，如果大家有從iPhone 10開始用，從原本5.8吋，今年設計成6.1吋，iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款螢幕大小都是6.1吋，且窄邊框iPhone 12也有。兩款拿正面的話，真的比不出來，重點是後面，iPhone 12是背面是亮面，iPhone 12 Pro是霧面。廖阿輝個人覺得霧面質感上有比較好、有抗指紋處理；但側邊邊框差異，iPhone 12用鋁合金邊框、iPhone 12 Pro用不銹鋼，所以兩個重量差到24公克，因為今年iPhone 12有特別輕量化，所以甚至比去年的5.8吋還再輕1公克。

▲Apple 信義A13iPhone12開賣，圖為太平洋藍iPhone 12 Pro 。（圖／記者李毓康攝）

三、相機的功能

這次的超廣角、夜拍提升，甚至連邊緣變形也較少一點，還有望遠鏡頭等，連自拍都可用夜景模式。如果網友喜歡拍人，會發現自拍夜景進步蠻多，Pro系列多一個LiDAR做測距鏡頭，夜間能輔助對焦，解決過去迷焦狀況，如果預算夠、喜歡拍照，12 Pro會是更好的選擇。

四、杜比影片顯示、攝影

另外，今年增加HDI影片標準杜比視界(Dolby Vision) 。廖阿輝說，iPhone可以直接拍杜比視界格式，螢幕顯示也支援，算是目前最強的「杜比手機」。當然你若從iPhone拍轉到電腦、電視，還是要支援杜比螢幕才顯示完全的功能，所以如果你iPhone轉到電腦、電視上看沒那麼漂亮，可能是電腦電視要升級了！

▲iPhone 12規格。（製表／記者謝仁傑）

五、包裝變小、少了豆腐頭

iPhone 12/ 12 Pro這次包裝合變得非常小，少了豆腐頭，有些網友會覺是蘋果cost down，但廖阿輝認為，材積減少過去一半，在運輸成本、倉儲成本會降低非常多。另外，也呼應蘋果說的環保。廖阿輝說：「過去蘋果附的耳機、充電器，大家真的會用嗎?可能家裡累積非常多豆腐頭。」

他說，今年多了5G，沒漲價還稍便宜一點，要送5伏充電器可能被嫌不夠快，網友還是會去賣一個更快的充電器。這次蘋果的策略算是「降價給你，沒附豆腐頭」。網友若有蘋果筆電的充電也可以共用。廖阿輝建議，大家可買較小、速度較快的充電器。廖阿輝預測，明年開始，其他廠牌手機，應該都會跟進，不附充電器。

▲iPhone 12沒附過去用的「豆腐頭」。（圖／記者陳俊宏攝）

六、螢幕刷新率

其他手機其實已經有120Ｈz螢幕刷新率，但蘋果沒有特別強調應該還是60Ｈz左右。廖阿輝說，老實講今年這有點可惜，高刷這件事，看起來會很有感。iPhone使用算順暢，目前蘋果還沒有要提高刷新率，原因可能是電力，因為用120Ｈz電量恐高出一倍。

廖阿輝指出，如果網友一直都沒用過蘋果以外品牌手機，一但用了他牌，在這點「可能會回不去用iPhone」。但他說，通常會用 iPhone的人，是喜歡它的系統簡潔、軟體使用、整體功能。以果粉體驗來說，這次推出螢幕刷新率，其實沒有差太多。但廖阿輝也希望蘋果加緊跟上其他手腳步，他也預測，未來蘋果可能提高螢幕刷新率時，會一併解決電力銷耗問題，而目前想要高順暢體驗，則可以買iPad Pro。

七、電力、續航力

iPhone 12、iPhone 12 Pro據廖阿輝實測，玩遊戲，手遊、PVG，大概1小時掉20%，所以一直玩手遊，大概5小時電力耗盡，表現算是符合預期。他提醒，大家關注的是下個月，Pro Max和Mini的電力，主要看Pro Max電力會強到哪去、Mini則是電力夠不夠正常用。

另外，有網友拆機iPhone 12、iPhone 12 Pro，兩者電池一樣大，正常使用一天，再充電應該沒有太大問題。兩款電力都不算非常強，但夠用的程度。

▲iPhone12的螢幕號稱史上最耐摔。（圖／記者李毓康攝）

八、「晶瓷玻璃強4倍」史上最耐摔iPhone

這次iPhone 12、iPhone 12 Pro用了晶瓷玻璃的技術，這次新的製程讓他更耐摔，官方數據說跟去年相比有「強4倍耐摔力」，但在防刮部份並沒有強調，所以和去年一樣水準。另外還有一個看點，就是這次螢幕全平，邊框和玻璃是完全齊平。其實這幾年iPhone開始做所謂側面2.5D或3D的曲面，這次特別削平「蠻罕見的」。

廖阿輝說，有傳聞可能是新的晶瓷玻璃不適合曲面加工，但是好處是保護貼可以較省錢！再來，萬一掉下去，邊緣玻璃裂開機會較少，再加上金屬邊框保護，理論上會是一隻最抗摔的iPhone！但廖阿輝拜託網友不要叫他摔，「因為是真金白銀買的！(笑)」

九、夜拍再進化

這次iPhone12 / 12 Pro的夜拍功能是名列前茅，廖阿輝說，基本上家都不用擔心，夜景和超廣角部分會比上代強很多，主鏡頭照相維持去年水準，但望遠部分就會有差異，再來，因為iPhone 12 Pro多了LiDAR雷達對焦系統，夜間非常明顯、對焦速度非常快，照相成功率提高。廖阿輝還表示，他覺得iPhone 12 Pro 畫質，夜間跑起來比12好一點，但這點不能確定是LiDAR關係，因為LiDAR是景深計算跟對焦輔助，跟畫質好壞無法肯定。

十、有選擇障礙？建議選 iPhone 12賺最大

針對一般人日常使用，廖阿輝大推 iPhone 12！因為和 iPhone 11相比，升級最多，今年12螢幕升級到和Pro幾乎一樣，只差一點點，非常超值！以整體使用跟價格，比較推薦 iPhone 12，更有感升級，重量又較輕，很有吸引力。

對於想選Pro的人，廖阿輝觀察，目前有很多人是在等下個月的 iPhone 12 Pro Max，這個月推出的兩支規格階近，但下個月是走「兩極風」，是有史以來最小支 iPhone，跟有史以來最大支 iPhone。iPhone 12 mini可能是要回歸當年 iPhone 4或5，針對想要單手操作的用戶，且性能不會被犧牲；而Pro Max用上新的感光元件、防手震等等。總之，下個月又是一個截然不同的選擇題，這次這兩支會是較中庸的選擇。