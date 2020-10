台灣防疫評比第1　蔡英文：任何國家無權以政治因素破壞全球防疫

▲蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。(圖/總統府提供)

記者陳家祥/台北報導

總統蔡英文23日上午出席「2020台灣全球健康論壇」,分享台灣面對COVID-19的成功防疫經驗。蔡英文表示,作為全球公衛社群的一員,台灣未來將繼續與國際社會分享在醫療照護方面的專業,「Taiwan can help, and Taiwan is helping」,不論未來挑戰多麼嚴峻,台灣都將積極和國際社會攜手合作,為全人類的健康共同努力。

蔡英文說,過去10個月,當世界各國忙於因應疫情所帶來的衝擊時,台灣相對穩定的防疫成就,受到世界的肯定。因為有2003年的抗SARS經驗,台灣發展出一套完整的防疫機制,所以疫情一爆發時,我們就立即採取一系列的重要措施。包括登機與居家檢疫、早期診斷與發現、實施社交距離、配戴口罩,並運用大數據分析和數位科技防堵疫情擴散。

蔡英文指出,引述今年7月美國《彭博經濟》(Bloomberg Economics)的評比,在75個經濟體中,台灣的抗疫表現名列第一,這是政府團隊的努力,以及全民積極配合防疫政策的成果。

蔡英文說,實施25年的全民健康保險,成為防疫的穩固基礎。全民健保的巨量資料使我們能夠追蹤病人接觸史和旅遊史,有效防堵病毒擴散;全民健保的資料庫也利於我們進行個人身分認證,便利民眾購買實名制口罩。更重要的是,目前已經有三家疫苗研發業者獲核准第一期臨床試驗計畫,時序已進入秋冬,政府將會持續積極提供廠商諮詢,加速疫苗研發。

除了疫情外,蔡英文也談到,台灣正面臨人口快速老化的嚴峻挑戰。預估在2025年,臺灣將進入超高齡社會,65歲以上老年人口比率將達20%,為因應人口老化,我們從2017年起,實施「長期照顧十年計畫2.0」,擴大照顧對象、增加了服務項目,努力建立以社區為基礎的長照系統,目前各種類型的服務加起來,整體長照服務涵蓋率已經超過51%。

談到台灣與區域醫衛合作,蔡英文說,作為全球公衛社群的一員,台灣正積極推動跨國防疫網絡及與新南向國家的醫衛合作,期盼深化與印太區域國家醫衛產業的連結及合作,「台灣有能力也願意在全球防疫工作中,繼續貢獻我們的力量」。

蔡英文提到,今年2月台灣在馬來西亞舉行的第一次亞太經濟合作(APEC)衛生工作小組會議中,提案成立並引領「數位健康次級工作小組」,希望貢獻台灣在數位產業的專長,促進全球公民健康。我們相信,台灣參與世界衛生組織(WHO),對於全球預防、對抗疾病和疫情至關重要。

而蔡英文也感謝許多理念相近的國家及友人,大力支持台灣參與世衛等國際組織。台灣位處印太地區主要交通樞紐,地理位置重要,理應在防疫體系中扮演關鍵角色,任何單一國家無權以政治因素,破壞全球為防疫所做的努力。

最後,蔡英文強調,台灣未來將繼續與國際社會分享我們在醫療照護方面的專業,健康維護乃是基本人權,「Taiwan can help, and Taiwan is helping」。這一次的疫情,讓我們看到了人類健康的脆弱,也了解到跨國公衛合作的重要性,全球可能再遭受另一波疫情的威脅,不論未來挑戰多麼嚴峻,台灣都將積極和國際社會攜手合作,為全人類的健康共同努力。