台灣防疫評比第1　蔡英文：任何國家無權以政治因素破壞全球防疫

▲蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文23日上午出席「2020台灣全球健康論壇」，分享台灣面對COVID-19的成功防疫經驗。蔡英文表示，作為全球公衛社群的一員，台灣未來將繼續與國際社會分享在醫療照護方面的專業，「Taiwan can help, and Taiwan is helping」，不論未來挑戰多麼嚴峻，台灣都將積極和國際社會攜手合作，為全人類的健康共同努力。

蔡英文說，過去10個月，當世界各國忙於因應疫情所帶來的衝擊時，台灣相對穩定的防疫成就，受到世界的肯定。因為有2003年的抗SARS經驗，台灣發展出一套完整的防疫機制，所以疫情一爆發時，我們就立即採取一系列的重要措施。包括登機與居家檢疫、早期診斷與發現、實施社交距離、配戴口罩，並運用大數據分析和數位科技防堵疫情擴散。

蔡英文指出，引述今年7月美國《彭博經濟》（Bloomberg Economics）的評比，在75個經濟體中，台灣的抗疫表現名列第一，這是政府團隊的努力，以及全民積極配合防疫政策的成果。

蔡英文說，實施25年的全民健康保險，成為防疫的穩固基礎。全民健保的巨量資料使我們能夠追蹤病人接觸史和旅遊史，有效防堵病毒擴散；全民健保的資料庫也利於我們進行個人身分認證，便利民眾購買實名制口罩。更重要的是，目前已經有三家疫苗研發業者獲核准第一期臨床試驗計畫，時序已進入秋冬，政府將會持續積極提供廠商諮詢，加速疫苗研發。

除了疫情外，蔡英文也談到，台灣正面臨人口快速老化的嚴峻挑戰。預估在2025年，臺灣將進入超高齡社會，65歲以上老年人口比率將達20%，為因應人口老化，我們從2017年起，實施「長期照顧十年計畫2.0」，擴大照顧對象、增加了服務項目，努力建立以社區為基礎的長照系統，目前各種類型的服務加起來，整體長照服務涵蓋率已經超過51%。

談到台灣與區域醫衛合作，蔡英文說，作為全球公衛社群的一員，台灣正積極推動跨國防疫網絡及與新南向國家的醫衛合作，期盼深化與印太區域國家醫衛產業的連結及合作，「台灣有能力也願意在全球防疫工作中，繼續貢獻我們的力量」。

蔡英文提到，今年2月台灣在馬來西亞舉行的第一次亞太經濟合作（APEC）衛生工作小組會議中，提案成立並引領「數位健康次級工作小組」，希望貢獻台灣在數位產業的專長，促進全球公民健康。我們相信，台灣參與世界衛生組織（WHO），對於全球預防、對抗疾病和疫情至關重要。

而蔡英文也感謝許多理念相近的國家及友人，大力支持台灣參與世衛等國際組織。台灣位處印太地區主要交通樞紐，地理位置重要，理應在防疫體系中扮演關鍵角色，任何單一國家無權以政治因素，破壞全球為防疫所做的努力。

最後，蔡英文強調，台灣未來將繼續與國際社會分享我們在醫療照護方面的專業，健康維護乃是基本人權，「Taiwan can help, and Taiwan is helping」。這一次的疫情，讓我們看到了人類健康的脆弱，也了解到跨國公衛合作的重要性，全球可能再遭受另一波疫情的威脅，不論未來挑戰多麼嚴峻，台灣都將積極和國際社會攜手合作，為全人類的健康共同努力。