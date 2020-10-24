美海軍教練機墜毀「撞民房」引大火！　機上2人確定罹難

▲美國海軍「T-6德州人II教練機」（T-6B Texan II）。（圖／翻攝自T6BDriver.com）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國海軍一架「T-6德州人II教練機」23日在阿拉巴馬州附近小鎮墜毀，導致一座民房起火，機上2人也證實全數罹難，但無任何平民傷亡。海軍空戰司令部正在進行調查，目前尚未公布死者身分與失事原因。

#UPDATE: Officials say a U.S. Navy T-6B Texan II aircraft crashed. The aircrew did not survive the crash.



Details: https://t.co/itfckcFM7l pic.twitter.com/B6uZfkpd5F — Tyler Fingert (@TylerFingert) October 24, 2020

綜合外媒報導，美國海軍一架渦輪螺旋槳「T-6德州人II教練機」（T-6B Texan II）23日下午5時左右，在阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）附近的弗利鎮（Foley）墜毀。當地警長辦公室在推特上表示，現場一棟房屋起火燃燒；海軍空戰司令部也證實，機上一名學員與一名教練全數罹難，沒有造成任何平民傷亡。

海軍空戰司令部拒絕透露機上人員是來自哪個部門，目前也還在調查事故原因。發言人哈勒爾（Zachary Harrell）指出，這架飛機是從佛州懷廷菲爾德海軍航空基地（Naval Air Station Whiting Field）起飛，距離墜機地點開車僅需90分鐘。