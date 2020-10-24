　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

噴射背包大幅縮短救援時間　美、英海軍都感興趣

請按讚支持ETtoday新聞雲

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國發明家布洛尼(Richard Browning)開發的噴射背包，近日接受英國軍方的測試，並對該產品進行評估。雖然目前未有具體計劃，但英、美兩國軍方都顯示其對該產品產生興趣，並持續和布洛尼聯繫；英國的救援機構大北方航空，也曾在9月間對噴射背包進行測試。

根據外媒報導，這款噴射背包的主要動力來自穿在背後的裝置，外加裝備於手上的四座噴射引擎，可以用來輔助和調整方向。2017年布洛尼創立重力工業公司(Gravity Industries)，主打的產品就是噴射背包。

目前，英國皇家海軍尚未公佈任何有關噴射背包的軍事目的，但英國皇家海軍和美國海軍都承認他們和重力工業公司保持聯繫。布洛尼表示，他已和美國海軍海豹突擊隊成員見過面，並討論了噴射背包的能力。

▲重力公司開發的噴射背包，吸引英美軍方高度興趣。（圖／取自Gravity Industries）

▲重力公司開發的噴射背包，吸引英美軍方高度興趣。（圖／取自Gravity Industries

英國的慈善機構大北方航空救護服務公司（GNAAS）在上個月，也曾測試過該公司的噴氣式飛機服，試驗其是否可讓醫護人員直接飛到受傷遊客或登山者的身邊。

GNAAS表示，崎嶇的山峰和峽谷使救援直升機難以降落，醫療人員只能開車或是步行抵達傷者身邊，在緊情情況發生時，這不是最好的選擇，甚至會使醫護人員受傷；噴射背包的功用就在於此。GNAAS運營總監莫森（Andy Mawson）提到，用傳統搜救方式，要花一個小時才能到達傷患身旁，若搭載噴射背包，只需要幾分鐘。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
才被抓姦過夜放火！　JKF辣模青青「陪1次2萬」交易男網友私
今晨最低17.2度！18號颱風莫拉菲最快今形成　下週更強冷空
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

噴射背包大幅縮短救援時間　美、英海軍都感興趣

普丁：中俄關係來到頂峰，不排除建立軍事同盟！

譚兵讀武／破解川島芳子死亡之謎　近代最強間諜送金條躲死刑？

警告美對台軍售是「推向危險境地」！　新華社：終將自食惡果

美RC-135W偵察機飛越台北？　美媒：美空軍證實「例行任務」

多維TW／「無中線」的台海危機

「美軍若重新駐台」卜睿哲：恐致美中斷交　1條件難獲別國支持

飛行超過93萬小時　美國海軍陸戰隊超級眼鏡蛇AH-1W退役

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

噴射背包大幅縮短救援時間　美、英海軍都感興趣

普丁：中俄關係來到頂峰，不排除建立軍事同盟！

譚兵讀武／破解川島芳子死亡之謎　近代最強間諜送金條躲死刑？

警告美對台軍售是「推向危險境地」！　新華社：終將自食惡果

美RC-135W偵察機飛越台北？　美媒：美空軍證實「例行任務」

多維TW／「無中線」的台海危機

「美軍若重新駐台」卜睿哲：恐致美中斷交　1條件難獲別國支持

飛行超過93萬小時　美國海軍陸戰隊超級眼鏡蛇AH-1W退役

HPV與HIV傻傻分不清楚！　泌尿科醫師列HPV常見3迷思　你中幾個？

鮭魚肉堆成山！超浮誇「巨無霸炒飯」只要銅板價　滿到盒子蓋不住

才被抓姦過夜放火！　JKF辣模青青「陪1次2萬」交易男網友私訊曝光

金絲空姐和15歲少男發生關係！關1周就出獄　但終生不能碰未成年人

共同面對中共挑戰　美歐正式啟動中國議題對話

今晨最低17.2度！18號颱風莫拉菲最快今形成　下週更強冷空氣報到

日本超搞怪「飯糰橡皮擦」紅翻！　形狀與內餡全都自己擦出來

噴射背包大幅縮短救援時間　美、英海軍都感興趣

美國再牽線！川普：蘇丹將與以色列關係正常化

不禮貌鄉民團開戰南投警父子！粉專被消失　團長道歉：這場戰鬥我輸

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

軍武熱門新聞

普丁：中俄不排除建立軍事同盟！

噴射背包　美、英海軍都感興趣

卜睿哲：美軍駐台可能導致美中斷交

美RC-135W偵察機飛越台北？　美媒：空軍證實

東南亞海盜都怕他！　台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕

美國海軍陸戰隊超級眼鏡蛇AH-1W退役

海馬士系統可嚇阻解放軍？　施孝瑋：國軍從挨打變有反擊能力

新華社：美對台軍售是一劑危險的毒藥

譚兵讀武／破解川島芳子死亡之謎

多維TW／「無中線」的台海危機

武統台灣五部曲！登陸成最大難點

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美F-22伴隨

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

更多熱門

相關新聞

噴射背包客違規衝高空　找到人就罰80萬

噴射背包客違規衝高空　找到人就罰80萬

一架飛往洛杉磯的華航班機14日通報塔台，竟然在6000英尺高空看見有人乘噴射背包飛過。美國聯邦航空局表示，華航機組員下午1:45分通知塔台此事，當時空中交通管制員也有發現這一情況，並對附近即將降落的航班發出警告。依據法規，噴射背包視為「超輕型飛機」，禁止在城市內任何擁擠區域上空飛行，違者面臨最高2萬7500美元罰款。

穿上噴氣飛行服　90秒從谷底到山巔救人

穿上噴氣飛行服　90秒從谷底到山巔救人

英航母出海　國防部長：船長有全部權限

英航母出海　國防部長：船長有全部權限

俄羅斯7艦前進北海

俄羅斯7艦前進北海

英2軍艦赴荷莫茲海峽護航！

英2軍艦赴荷莫茲海峽護航！

關鍵字：

噴射背包重力工業Gravity Industries英國皇家海軍

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

快訊／台北男違規被罵開槍！母子嚇傻：瞄準我們

黑狗狂吠追90公尺…女童活活被嚇死　飼主賠180萬獲緩刑

急凍變天台北探16°C　莫拉菲將誕生

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

好市多iPhone12「90天能退貨」　網揭5拒買原因

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

更多

最夯影音

更多
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己
台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面