噴射背包大幅縮短救援時間　美、英海軍都感興趣

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實習記者陳培鈞／綜合報導

英國發明家布洛尼(Richard Browning)開發的噴射背包，近日接受英國軍方的測試，並對該產品進行評估。雖然目前未有具體計劃，但英、美兩國軍方都顯示其對該產品產生興趣，並持續和布洛尼聯繫；英國的救援機構大北方航空，也曾在9月間對噴射背包進行測試。

根據外媒報導，這款噴射背包的主要動力來自穿在背後的裝置，外加裝備於手上的四座噴射引擎，可以用來輔助和調整方向。2017年布洛尼創立重力工業公司(Gravity Industries)，主打的產品就是噴射背包。

目前，英國皇家海軍尚未公佈任何有關噴射背包的軍事目的，但英國皇家海軍和美國海軍都承認他們和重力工業公司保持聯繫。布洛尼表示，他已和美國海軍海豹突擊隊成員見過面，並討論了噴射背包的能力。

▲重力公司開發的噴射背包，吸引英美軍方高度興趣。（圖／取自Gravity Industries）

英國的慈善機構大北方航空救護服務公司（GNAAS）在上個月，也曾測試過該公司的噴氣式飛機服，試驗其是否可讓醫護人員直接飛到受傷遊客或登山者的身邊。

GNAAS表示，崎嶇的山峰和峽谷使救援直升機難以降落，醫療人員只能開車或是步行抵達傷者身邊，在緊情情況發生時，這不是最好的選擇，甚至會使醫護人員受傷；噴射背包的功用就在於此。GNAAS運營總監莫森（Andy Mawson）提到，用傳統搜救方式，要花一個小時才能到達傷患身旁，若搭載噴射背包，只需要幾分鐘。