噴射背包大幅縮短救援時間　美、英海軍都感興趣

實習記者陳培鈞/綜合報導

英國發明家布洛尼(Richard Browning)開發的噴射背包,近日接受英國軍方的測試,並對該產品進行評估。雖然目前未有具體計劃,但英、美兩國軍方都顯示其對該產品產生興趣,並持續和布洛尼聯繫;英國的救援機構大北方航空,也曾在9月間對噴射背包進行測試。

根據外媒報導,這款噴射背包的主要動力來自穿在背後的裝置,外加裝備於手上的四座噴射引擎,可以用來輔助和調整方向。2017年布洛尼創立重力工業公司(Gravity Industries),主打的產品就是噴射背包。

目前,英國皇家海軍尚未公佈任何有關噴射背包的軍事目的,但英國皇家海軍和美國海軍都承認他們和重力工業公司保持聯繫。布洛尼表示,他已和美國海軍海豹突擊隊成員見過面,並討論了噴射背包的能力。

▲重力公司開發的噴射背包,吸引英美軍方高度興趣。(圖/取自Gravity Industries)

英國的慈善機構大北方航空救護服務公司(GNAAS)在上個月,也曾測試過該公司的噴氣式飛機服,試驗其是否可讓醫護人員直接飛到受傷遊客或登山者的身邊。

GNAAS表示,崎嶇的山峰和峽谷使救援直升機難以降落,醫療人員只能開車或是步行抵達傷者身邊,在緊情情況發生時,這不是最好的選擇,甚至會使醫護人員受傷;噴射背包的功用就在於此。GNAAS運營總監莫森(Andy Mawson)提到,用傳統搜救方式,要花一個小時才能到達傷患身旁,若搭載噴射背包,只需要幾分鐘。

#FunFactFriday - The Royal Navy has been testing Jet Suit assault teams to determine if the Iron Man-like suits could be used to rapidly swarm and board ships. U.S. Special Operations Command is also evaluating a jetpack that can reach speeds of more than 200 mph. pic.twitter.com/mo5FoGWkDu