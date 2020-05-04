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英航母「伊莉莎白女王號」出海　國防部長：如有疫情，船長有全部權限

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▲▼ 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。（圖／路透）

▲英國國防部長本.華萊士。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國皇家海軍（Royal Navy）宣布，英國的新型航空母艦「伊莉莎白女王號」（Queen Elizabeth-class）在4月29日離開樸茨茅斯海軍基地（Portsmouth Flotilla）接受訓練。因為新冠肺炎的疫情太過嚴重，軍艦的動向一直備受外界關注，國防部長本.華萊士（Ben Wallace）強調，「如果發生疫情，船長擁有我全部的權限」。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News），英國航母「伊莉莎白女王號」於4月29日離開樸資茅斯海軍基地，並在機組人員都採檢後，才開始接受訓練。為了讓約800名的船員都進行採檢，因此訓練的時間也被推遲了幾天。

「伊莉莎白女王號」預計在海上進行長達8週的評估，藉此證明這艘軍艦有能力加入戰隊，並執行作戰任務。目前英國目標於明（2021）年進行「伊莉莎白女王號」的首次運營部署，而海上訓練海將官（FOST,Flag Officer Sea Training）的評估則是能否實現計畫的關鍵因素。

▲英國航母伊莉莎白女王號。（圖／美聯社）

▲英國航母伊莉莎白女王號。（圖／美聯社）

英國皇家海軍的聲明指出，他們使用F-35戰鬥機進行訓練，模擬戰損、火力和任務演練都是過程的一部分，「這是在為軍艦和其他皇家海軍艦隊的進一步訓練做好準備」。

由於疫情已在全球延燒，所以「伊莉莎白女王號」的動向也備受關注。國防部長本.華萊士表示，「我們不想了解美國和法國所發生的事情，我已經非常清楚的知道了。如果發生疫情，船長擁有我全部的權限」，因此不必過度擔心，船長將會做出最適合的決策。

本.華萊士還強調，他不會強迫被感染的船員一同出海，且「伊莉莎白女王號」只會在英國的海域上進行一切活動，距離並不遠，「如果我們需要讓某人回來，則會派遣直升機」。

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