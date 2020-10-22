港學運青年來台被跟監　陸委會將查處主使者行為

▲有在台港人雇用徵信社，蒐集香港學運人士在台情資，交由傾向大陸官方的香港媒體使用。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／台北報導

一統徵信被控，受一位在台李姓港人所託，跟監鍾翰林等香港學運人士在台行程，北檢今天做出不起訴處分。對此，陸委會發言人邱垂正22日在接受媒體提問時說，將針對該名李姓港人，涉嫌替中共黨媒情蒐，與他居留目的不符的部分，會同主管機關盡速依照相關法規來查處。

據了解，香港《文匯報》、《大公報》等媒體，去年1月刊登鍾翰林等香港學運成員、「港獨」組織來台行程、會面台灣青年反共救國團理事長楊月清等人資訊，更形容鍾在台與蘇姓記者見面，是會見「蔡英文密使」，傳授「獨計」。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月22日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

對此，楊月清與蘇姓記者提告後，北檢今認為雖行為可鄙，但內容非屬非公開活動，不構成妨害秘密，對一統徵信採不起訴處分。

邱垂正今天表示，本會尊重檢方的調查和處分結果，另一方面，對於檢方所指在台就學工作的李姓港人，替境外中共黨媒蒐集特定人士行蹤，相關情節與他居留目的不符的部分，將請主管機關內政部移民署等，盡快依相關法規來查處。

邱垂正強調，跟拍相關資料，提供給境外中共黨媒做不當的使用，這種行徑已經涉及侵害人身安全及隱私，相信國人都不會認同，也為社會所不容，政府要再度予以強烈譴責，同時呼籲民眾應提高警覺，不要被不法之徒所利用。

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