生日妹妹送蛋糕　他回禮惹哭對方：又要延1個月才能換iPhone 12了

▲原PO送生日禮物到妹妹上班的地方。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享送妹妹的生日禮物，結果讓其他人紛紛羨慕喊，「有哥真好～一個蛋糕換一個蘋果」、「蛋糕可以換手機？想當初我用驗孕棒才跟老公換到i7。」

當事人21日在「爆怨2公社」臉書社團表示，老爸跑來跟他抱怨。他還原和爸爸的對話：

[廣告]請繼續往下閱讀...

爸爸：欸，你生日的時候，你妹是不是有送你蛋糕？



原PO：對呀。



爸爸：啊她生日過了捏，你都沒表示一下唷？



原PO：對齁...我都忘記了

▼原PO送iPhone 11給妹妹。（圖／資料照）

原PO表示，妹妹下班回家，問他有沒有要換iPhone 12？他還原和妹妹的對話：

原PO：有呀，等11月的一出來我就會買吧。



妹妹：那你舊的這支（iPhone XS）有要給誰嗎？



原PO：有呀，某某某（堂妹）。



妹妹：好吧。



原PO：怎麼了？

妹妹：我明年5月校外實習，要去泰國教書，你之前送我的 OPPO，因為最近它有時候會死機，我怕在那邊壞掉不能修，所以想說換蘋果會比較方便一點。



原PO：喔喔瞭解，拍謝，我這支答應某某某了。

原PO寫道，於是他把換iPhone 12的預算補買妹妹的生日禮物，送到她上班的地方，「她跟我說她會哭。」他說，「唉，又要延一個月才能換手機了。」根據他貼出的照片，他送綠色的iPhone 11給妹妹。

對此，許多網友羨慕直呼，「好好的哥哥，我也要」、「超大愛的哥哥，這時要說有哥哥真好」、「有哥真好～一個蛋糕換一個蘋果」、「蛋糕可以換手機？想當初我用驗孕棒才跟老公換到i7。」也有人感嘆，「我哥大概連我生日什麼時候都不知道吧。」