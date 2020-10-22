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請吃便當還大方加料！　乞丐「傻回1句」惹怒她：人都快餓死了

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▲▼便當。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO好心買便當給乞丐吃。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友先前騎車出門時，遇到一個又瘦又髒的男子向她招手，並向她討錢買飯吃；原PO見狀後，立刻騎到雞肉飯店買便當，還大方加料，希望能讓對方吃飽一點。豈料，這名男子一看到便當，不是先說謝謝，而是告訴原PO，「姐姐，我吃素…」。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，她先前因為發現錢包只剩下200元，所以便騎車去郵局提領生活費；停車時，她正巧遇見一個全身看起來髒兮兮，衣服又破、身體又瘦的「乞討男子」，不過因為曾有過被乞丐兇的經驗，因此她當下也不以為意，假裝沒看到就直接轉身離去。

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原PO領完錢、正在牽車時，該名男子竟朝她揮揮手，對她說「小姐、小姐，可以給我一點錢吃飯嗎？我餓很多天了！」原PO面對男子的苦苦哀求，便趕緊騎車到雞肉飯店買便當，為了讓對方多吃點，她還要求「加個蜜汁雞肉塊，還多加了菜」。

▲▼乞丐,乞討。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO遇到乞丐向她要錢買飯吃。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

豈料該名男子看到原PO買回的便當後，不但沒半句感謝的話，還劈頭就說「姐姐，我吃素…」。原PO聽到後當場氣炸，立刻回嗆「人都快餓死了，還管葷的還素的，拿去吃就對了！」原PO帶著氣離開沒多久，又騎車繞回郵局前查看，結果對方竟狼吞虎嚥的吃著便當，讓她覺得更傻眼。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「真正需要的人，總是不會開口」、「他根本不是吃素好嗎？他希望你給他現金，還狼吞虎嚥」、「他要的是摳摳，不是葷也不是素」、「因為他要的是錢不是飯，很多乞討人不值得同情」、「不過謝謝您的善心」、「還好他沒說小姐我吃錢」、「他可能吃太多人給的雞肉飯了」、「有人肯幫忙就不錯了，這人還敢挑東挑西」。

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