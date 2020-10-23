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多開一櫃檯！他譙「後面往前衝」根本插隊　正反戰爆：關鍵在店員

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▲▼超商結帳示意圖。（圖／記者曾婉婷攝）

▲排隊結帳。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都很看不慣「插隊」的行為，一名網友就發文問道，如果排隊到一半時，櫃檯忽然多開了一道服務民眾，而原先在隊伍後方的人不顧前方客人就往前衝，「這不算是插隊的一種嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議，而網友也分為兩派，掀起激烈的鍵盤戰。

這名網友在「爆怨2公社」上提出假設，如果超商原先有7個人在「同一排隊伍」排隊結帳，而此時店員忽然多開一道，並大喊「前面可以結帳哦」，不是應該要按照一開始的排隊順序走向另一道隊伍結帳嗎？

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然而，原PO就抱怨，每當店員多開一道時，就會有一大堆「原本在後面的民眾」往前衝，更誇張的是，「甚至本來沒在排隊的直接去前面結帳」，這樣難道不等同於插隊嗎？

▲▼排隊。（圖／記者曾筠淇攝）

▲沒人喜歡被插隊。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，有不少網友都支持原PO說法，「以前站櫃檯的時候會直接請下一個排隊的人過來結帳，如果有人插隊我會說抱歉是這位先的喔」、「應該要按照原先排的隊伍往前」、「這樣很不好，算是不對，但是很正常」、「按原本的隊伍往前」、「正常是下一位補上去」、「很常遇到啊，感覺很差」。

不過也有人不認同，「本來就直接過去了，沒規定就是直接過去」、「正常啊，本來就可以」、「有的人不想動就不會過去啊，如果快到我了，我也不會過去」、「前面那個不去，後面的就都不動嗎」、「真的先搶先贏」、「雙分流不就是為了紓解排隊人潮嗎？後面排隊的散去另一邊不是更好嗎」。

另外，也有網友提出不同看法，「可以跟店長建議（下一位往前結帳），高鐵都這樣，不怕插隊」、「店員要喊下一位」、「這時候就要看店員會不會指揮了啊」、「應該是只能排一線，等店員招呼上前」、「這要看店員態度」。

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