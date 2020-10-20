地檢署外潑酸！恐怖情人二審當庭給50萬並鞠躬道歉

▲男子陳韋傑，地檢署外買兇潑酸前女友。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子陳韋傑不滿蔡姓前女友分手，去年9月間花了60萬元，找人在士林地檢署後方巷子潑酸，導致蔡女身受重傷。一審將陳男重判9年，案經上訴，高等法院二審20日再度開庭審理。陳男這次開庭再度鞠躬道歉，並當庭交付50萬餘元賠償給蔡女父親，請求二審法院能輕判。

本案發生於去年9月間，陳男與蔡女分手後，心懷不滿。他先在4月間將個人私密照與冥紙作成恐嚇傳單，交給女友人，再由女有人將傳單張貼在陳男住處並破壞陳男的機車；陳男因此假裝成被害人身分報案，女友人則向警方誣指幕後主使者是蔡女，士檢因此在去年9月間傳喚蔡女，陳男得以先行掌握蔡女出庭時間。

陳男一心報復，分別花了50萬元、10萬元，要張家豪、李育龍2名男子埋伏在地檢署外，伺機對蔡女潑酸。當天蔡女由父親陪同出庭，2男埋伏在蔡父的車輛旁，等2人開完庭要上車離去時，張男隨即跳出對蔡女潑酸，造成蔡女全身一半以上燒傷。2男則逃逸到桃園地區的汽車旅館，但遭警方鎖定，迅速逮捕。檢警之後再循線逮捕陳男，並將3人聲請羈押獲准，之後檢方再依照「家暴重傷害」等罪，提起公訴。

一審法院審理後，將陳男依照重傷害罪重判9年、誣告罪判刑6月，協助演出被害人角色的女友人判刑3月，潑酸的張男與負責接應的李男也都被論以重傷害罪的共同被告，分別判刑7年6月、6年。案經上訴，高等法院20日再度開庭審理。

高院於9月間首度開庭時，陳男即坦承所有犯行。因此這次高院再度開庭時，陳男仍坦承犯罪，並當庭交付50萬815元給蔡女的父親，陳男還說「我的動機與方法都錯了，很後悔，對不起。」法官最後問陳男有什麼話要說時，他在度起身對著蔡父鞠躬說「我錯了、對不起」。最後法院諭知辯論終結，訂於11月24日宣判。

