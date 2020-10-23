23周早產嬰被醫判死　躺冰櫃6小時「奇蹟復活」...爸爸激動飆淚

▲生命奇蹟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

墨西哥近日發生一起醫療疏失。一名23周的早產兒，一出生就被醫生宣判死亡並送入太平間，怎料在6小時後，冰櫃卻傳出哭聲，殯葬業者發現嬰兒還有呼吸心跳，緊急將孩子救出並告知家屬，讓嬰兒的爸爸激動飆淚。

根據《每日郵報》報導，這名早產嬰於21日凌晨4點29分，出生於墨西哥普埃布拉（Puebla）的「瑪格莉特醫院」（La Margarita Hospital），嬰兒出生時尚不足月僅23週，不幸的是，出生後立刻被醫生宣判死亡送入太平間。約在當天早上10時左右，殯葬人員抵達太平間準備處理後事時，卻聽到冰櫃裡有嬰兒的哭泣聲，打開一看發現還有呼吸且身體也在扭動，他們立刻打電話通知嬰兒父親，並通知簽署死亡證明的醫師。

從影片中可見，嬰兒的父親在見到復活的孩子後，當場情緒激動對著小嬰兒說，「爸爸在這裡，要繼續加油喔。」「寶寶在哭，他還活著，可憐的孩子，這麼小的身軀，拜託上帝陪伴他一起奮鬥。」

院方表示，當下立即為嬰兒做相關的醫療措施，隨後共將嬰兒送往新生兒加護病房。

據了解，目前當局機關已介入進行調查，並隨時向嬰兒家屬告知身體狀況。而該案件已在社群媒體上引起撻伐，不少網友看到後都紛紛表示「希望趕快對醫院提起訴訟」。