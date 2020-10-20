影／摔角手打兩拳突倒地亡　白目對手以為假裝…還翻上台飛踢一腳

▲另一名選手不知情況還跳上給一記飛踢。（圖／翻攝自YouTube／RudyzilTV）



記者張方瑀／編譯

墨西哥一名摔角選手日前在比賽時突然倒地不起，對手準備要再給他一擊時發現不對勁，立刻暫停比賽，沒想到另外一名在台下的選手以為是假的，還跳上台給了一記飛踢。最後這名年僅26歲的選手緊急送醫後仍宣告不治。

根據《每日郵報》報導，墨西哥摔角選手薩拉查（Luis Angel Salazar）16日在聖胡安佩提特蘭體育場（San Juan Pantitlan Arena）和對手雷多米（Redimido）對決。比賽到一半時，雷多米先是打了薩拉查臉部兩拳，再用腳踹一下，接著雷多米準備助跑給他致命一擊時，卻發現薩拉查重心不穩，踉蹌幾步後突然倒地。

▲墨西哥摔角手薩拉查在台上心臟病發亡。（圖／翻攝自YouTube／RudyzilTV）



雷多米和裁判發現情況不對，立刻衝上前查看狀況，並呼叫救護人員，沒想到這時台下另外一名選手誤以為他們在假裝，竟然翻身上台給雷多米一記飛踢，令現場眾人傻眼。最後薩拉查緊急送醫後仍宣告死亡，死因是心臟病發；墨西哥職業摔角聯盟官網「maslucha.com」也證實，薩拉查是因腦動脈瘤破裂不治。

薩拉查其實是一名會計系學生，成為摔角選手就是為了支付大學學費，比賽時他的女友和母親都在台下觀賽，家人感情十分和樂，他也曾在社群軟體上發布和奶奶一起做飯的影片。薩拉查生前接受媒體採訪時曾表示，他出生於工人階層，他因為摔角賽在今年第一次搭上飛機，「它帶給我人生很多難忘的經歷。」