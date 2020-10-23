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卜睿哲：美軍重新駐台可能導致美中斷交　「一原因」難獲他國支持

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▲▼APEC峰會沒有辦法舉辦，總統蔡英文31日在接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲時表示，台灣主張合作倡議，透過部長級的多邊對話來進行。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文曾接見卜睿哲。（圖／總統府提供）

記者黃翊婷／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院已批准售台3項軍武，總額18億1130萬美元（約新台幣519億5898萬元）。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲認為，假如美國在台灣駐軍，北京當局可能會提出斷交要求。

DSCA證實國務院已批准對台軍售，包括135枚、總額10億800萬美元的遠距陸攻飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile）；總額4億3610萬美元的海馬士多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統，HIMARS），共有11套，附上其他輔助與設備；6具總額3億6720萬美元的F-16新式偵照莢艙（MS-110 Recce Pod System）。據了解，美國對台軍售是根據各項評估，以讓台灣繼續保持足夠的國防需求，並有助增進區域穩定，強化台灣防衛和威懾能力。

▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲卜睿哲認為，美軍駐台可能會導致美中斷交。（圖／路透）

然而，美國對台軍售案也連帶引起兩岸社會議論。根據《中評社》報導，卜睿哲22日出席戰略與國際研究中心（CSIS）的舉行研討會，被問到美國是否有可能重新駐軍台灣，他坦言，中華人民共和國在上世紀70年代與美國關係正常化，條件之一就是美軍撤台，如果現在重新部署軍隊，可能會讓北京當局感受到巨大壓力，進而對美國提出斷交的要求。

報導中指出，負責主持研討會的CSIS高級副總裁格林（Michael Green）也認為，AIT雖然也有美國的軍事人員，但地位不同，而且他並不覺得在台灣設立軍事基地能起到多大的用處，因為中國對台灣的威脅不是直接攻擊，而是「灰色地帶脅迫」，像是透過經貿、外交等手段，在這樣的背景之下，美軍駐台反而很難得到其他國家的支持，也無法帶來太多實際上的幫助。

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