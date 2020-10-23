賴品妤2張「魔髮照」讓近7千網友歪樓　一夜短變長！助理公布解答

▲賴品妤的頭髮長度變化快速，掀起網友熱烈討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委賴品妤今年上任時剪去長髮，近日卻被發現，短髮似乎在一夜之間變長了！她22日在臉書PO文呼籲中研院應該續推廣假訊息判讀計畫，同時附上3張質詢照片，結果底下留言通通歪樓，還有人稱她的頭髮是「魔髮」，「委員的頭髮……是質詢前有變身成超級賽亞人3嗎？」、「原來ㄆㄩ（品妤）也是史萊哲林」。

賴品妤在臉書PO文中提到，先前於YouTube頻道上看到中研院資創中心假訊息計畫，這項計畫是希望透過資訊、人工智慧，提供民眾接受訊息的背景資訊，讓大家有更多自行判斷的依據，並提升媒體識讀的能力，避免落入各種潛藏網路應用服務與社群媒體的陷阱，「雖然才剛推出沒多久，但我認為中研院將計畫緊扣日常生活以及國家安全，我肯定中研院的作法，也提醒中研院再多加推廣有助於民眾、社會辨別真偽知識的內容。」

▲賴品妤短髮、長髮的對比。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）

沒想到這篇內容嚴肅、正經的PO文一公開，網友們卻全都歪樓，紛紛在臉書文章底下留言詢問賴品妤，「怎麼變長髮了？」、「委員頭髮睡一覺起來變好長」、「委員的頭髮……是質詢前有變身成超級賽亞人3嗎？」、「原來ㄆㄩ也是史萊哲林」，還有人將賴品妤的頭髮封為魔髮，短短半天的時間就吸引將近7000名網友按讚分享。

其實，賴品妤「帥氣短髮變仙氣長髮」這件事在21日就掀起網友熱烈討論。但頭髮究竟是怎麼一夜變長的，賴品妤的助理公布答案，「現在長髮的造型是接髮。」

▼網友留言歪樓。（圖／翻攝自Facebook／賴品妤）