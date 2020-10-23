賴品妤一夕變長髮現身立法院　男女立委圍觀摸不停

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委賴品妤突然長出「仙氣長髮」引發網友熱議，今天賴品妤到立法院上班時，有不少立委好奇賴品妤的「長髮」，頻頻上前撫摸，讓賴品妤相當害羞。

▲ 賴品妤的接髮新造型，吸引民進黨立委同僚好奇研究。（圖／記者屠惠剛攝）



賴品妤日前在臉書PO出質詢的照片時，都還是帥氣短髮的模樣，沒想到21日PO出質詢照片時，就變成了長頭髮，引發熱烈討論。

賴品妤換了長髮後受到網友好評。她今天赴立院上班時，也吸引不少立委前來關心，不管是男立委或女立委都跑來研究一番，像是民進黨立委賴惠員、林俊憲、許智傑都湊到她座位旁摸摸她的新長髮，畫面相當有趣。

長髮賴品妤不僅受到網友喜愛之外，就連男友、苗栗縣議員曾玟學也在臉書留言放閃，「長髮短髮我一樣喜歡」，賴品妤淘氣的回應「又自己按愛心」，感情相當甜蜜。

賴品妤的長髮引來許多討論，她的助理則透露，新造型是「接髮」；賴品妤表示，會接髮是因為之前的短髮變長，會有一段過渡期，翹來翹去很難整理，變造型只是因為喜歡，不管是什麼髮型，專業和服務都不會改變。

▼ 賴品妤的接髮新造型，吸引民進黨立委同僚好奇研究。（圖／記者屠惠剛攝）



▼立委賴品妤接髮，短髮瞬間變長髮。（圖／記者屠惠剛攝）

