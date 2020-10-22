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東風-17攻台是「牛刀殺雞」？　解放軍目標鎖美軍亞洲基地

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▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

▲高超音速導彈「東風-17」亮相。（圖／翻攝央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍日前傳出已在東南沿海地區部署東風-17超高音速彈道飛彈，引發各界衍生攻台聯想。據了解，東風-17射程在1800-2500公里之間，大陸媒體認為，其主要目標是放在打擊中國周邊區域內的美國軍事基地及海上編隊，北京要以該新型導彈對台灣實施打擊，「完全是牛刀殺雞」。

香港《南華早報》在本月18日引述解放軍內部消息人士透露，北京已在東南沿海地區部署最先進的東風-17導彈，並逐漸取代原先部署的東風-11和東風-15。公開資料顯示，東風-17是在去年大陸國慶70周年閱兵典禮首度公開亮相，被大陸學者認為是一款中程、彈道式、單級、常規導彈，飛行過程中可以轉換攻擊目標，突破反導彈攔截系統，同時其打擊精度也已到米級的水準

中國戰略軍事專家、中國社科院軍控中心秘書長洪源指出，台灣還輪不到東風-17的「關照」，同時他強調，東風-17可限制美軍航母和海上範疇機場的活動自由，讓大陸在東南沿海岸上及近海海域相對安全且有自由行動權，台灣則被最大限度孤立。

火箭軍（原二炮）的東風-15（DF-15）導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲被解放軍視為「台海快遞」的東風-15導彈。（圖／翻攝大陸網站）

《多維新聞》評論也指出，近期傳出廣東普寧市的導彈基地已升級部署新的彈道導彈，其距離台北僅僅600公里左右，「顯然，如果北京要對台灣實施打擊，東風-17導彈完全是『牛刀殺雞』。」該評論進一步強調，以台灣目標地位、距離和目標性質，遠程火箭炮以及部署數十年的東風-11（改進型東風-11A射程500-700公里）和東風-15（東風-15A射程900公里）等系列導彈已經足夠。

不過，評論也認為，解放軍在東南沿海部署新型東風-17，當然有針對台灣的意圖，但不能就此孤立的認定其就是針對台灣，這其實是中國軍事力量戰略部署的一部分。在面對海上方向，東風-17射程除覆蓋台灣外，還可以打擊中國周邊區域內的強敵基地、海上編隊等目標，例如沖繩普天間基地、菲律賓的克拉克空軍基地等，甚至還能觸及日本橫須賀的美軍基地。

▼沖繩普天間美軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

沖繩普天間美軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

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