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美國總統大選「不採取立場」　蕭美琴：這是美國人的抉擇

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▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社記者陳俊華台北22日電

駐美代表蕭美琴表示，作為政府代表，對於美國總統大選不採取立場，這是美國人要做的抉擇。至於美豬美牛的處理，是展現台灣跟國際接軌意願，答應的事又翻盤，會影響其他國家跟台灣談判意願。

「公視主題之夜Show」節目，從紀錄片「川普大大」談美國總統大選，蕭美琴以越洋視訊方式接受訪問，與談人包括資深媒體人范琪斐等；公視預計於30日播出。

談到這次美國總統大選，蕭美琴表示，新型態的媒體資訊更被凸顯；過去選舉很注重跟人的互動，像是造勢活動，但因疫情及大型活動的限制，可能會影響到選民對選戰的熱衷，但這是美國內部民主的過程。

范琪斐指出，很多人擔心如果民主黨候選人拜登當選，台美關係會倒退；台美關係劇烈變化中，要如何因應；蕭美琴說，作為政府代表，在美國國內選舉過程中，是不採取立場，因為畢竟這是美國人要做的抉擇。

蕭美琴說，40年來雖然台美沒有邦交關係，無論是民主黨、共和黨都要交朋友，期待他們都能對台灣表達支持；最近看到兩黨黨綱，雖然黨代表大會受疫情影響無法實體召開，但也都對台灣有些友善的文字，政府會持續地跟雙方都接觸。

▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）

▲川普、拜登。（合成圖／路透）

蕭美琴指出，台灣今年防疫表現比較突出，備受國際肯定，美國人更願意了解台灣，加上國際戰略情境改變，也讓他們對台灣事務更感興趣。在對外尋求各界支持過程中，其實還算滿順利。

至於如何加速台美自由貿易協議（FTA）談判，蕭美琴說，美豬、美牛的處理是在展現台灣跟國際接軌的意願，同時也要展現台灣能解決問題的能力跟決心，只有透過這樣的歷程，才能強化台灣是值得花時間、精神去談判的對象。

蕭美琴表示，如果台灣對外在進行經貿議題接觸過程中，答應的事又翻盤，或是不願接受國際標準、不願跟國際接軌，對任何國家來說，都會影響到跟台灣談判的意願。

她強調，台美經貿關係連結有非常強的基礎，但因疫情及國際情勢變化，美國特別在意科技安全、生產鏈的重組，台灣在當中也可扮演關鍵角色，甚至對雙向投資、促進後疫情時代的經濟復甦，持續深化跟美國全面性的經濟合作，都有助於美國跟台灣進行雙邊貿易談判的意願。

蕭美琴表示，讓美國人民更了解台灣，是公眾外交非常重要的一環，其中花很多精神在跟美國朋友討論「教育合作」的重要性，早年很多台灣人喜歡到美國留學，目前留學生比例有點下降，但從教育交流是能更進一步認識雙方文化的機會。

蕭美琴說，希望能推動美國年輕人到台灣來留學體驗，只要待過台灣的美國人都非常喜愛台灣，甚至成為民間外交重要力量；想學中文的美國人能在大學時期到台灣交換、暑期研究等，提供安全且自由的學習環境，呈現台灣在疫情中是相對安全的環境，能過正常大學生活。

蕭美琴表示，美國人到台灣留學，還能保有言論自由，這是非常重要的觀念，如果他們到中國去唸書，可能會受到這方面壓力。透過教育交流是重要基礎，也希望善用現有資源及台灣軟實力，包含「雙橡園」這個空間，期待疫情結束後可以重新聚會。

范琪斐追問，最想邀請誰到雙橡園，她個人最希望能邀請到國務卿。蕭美琴則說，「這應該是很多台灣人的願望」，雙橡園在華府有很好的評價與風聲，但因為防疫規範，暫時無法舉辦大型活動，雙橡園也搭建一個平台可以在戶外用餐，隨時歡迎華府重要工作夥伴，「美食外交是很重要的工具」。

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