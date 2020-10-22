校園網路霸凌讓10%兒少想自殺！三字經、攻擊性向外表最常見

▲兒盟今（22）日公布「2020台灣學生網路霸凌現況調查」。（圖／兒福聯盟）

記者林育綾／台北報導

被網路霸凌而走上絕路，不只是新聞中名人才會出現的悲劇，而是在孩子的世界真實發生！兒盟今（22）日公布「2020台灣學生網路霸凌現況調查」，發現近半數(47.0%)兒少曾經涉入網路霸凌事件，遠高於2016年的22.2%。而最常見的網路謾罵用詞，則是以三字經罵人的話最常見，其次為評論個性、性向、外表等。實際詢問曾被網路霸凌的兒少影響，其中會感覺沮喪佔31.2%、對人際社交互動感到憂慮與緊張則佔23.6%、失眠12.4%，甚至有10.7%孩子曾出現自殺或自傷的念頭。

兒盟與可口可樂基金會連續第4年發起「我有我的霸免權」反霸凌計畫，今年特別以日益嚴重的網路霸凌為倡議主題，發起「停『指』吧！別以手指傷害人」行動，也創作反網路霸凌歌曲《停指霸凌》，發起IG濾鏡手勢舞挑戰外，更邀請建國中學、松山高中、景美女中等三所高中熱舞社為歌曲編舞，拍攝熱舞接力MV。

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此外，兒福聯盟亦於《我有我的霸免權》資訊網站(https://antibullying.children.org.tw/)，提供「停指霸凌」指南及求助管道，今年更首次邀請教育部擔任指導單位，希望發揮更大的影響力，從校園到社會，希望傳遞網路正能量，陪伴青少年面對網路霸凌的威脅。

今（22）日公布「2020台灣學生網路霸凌現況調查」，研究發現近半數(47.0%)兒少曾經涉入網路霸凌事件，遠高於2016年兒盟調查的22.2%，其中曾被網路霸凌則有36.3％，除此之外也有近3分之1(28.9%)出現過網路霸凌行為。

孩子最常做的網路霸凌行為，就是批評、辱罵他人，本次調查兒少在網路上常見的謾罵用詞，結果發現以「三字經」罵人的話最常見，其次為評論個性、性向、外表等，甚至否定別人存在的意義。例如「有了你空氣就汙了」 「妳爸媽幹嘛把你生下來」 「低能兒討拍」⋯等。

兒盟提到，孩子只是在網路上跟別人萍水相逢，為什麼能咒罵出這些在現實世界不會罵出口的話呢？「手指打幾個字沒什麼」的錯誤認知仍是重要的影響因素。調查指出，有21.3%的兒少認為網路霸凌只是成長過程中的一部份，甚至也有8.3%覺得在網路上攻擊殺傷力沒那麼大。而同儕壓力也會造成網路上的集體攻擊；除此之外調查也發現網路好友數越多的兒少，網路霸凌他人比例也愈高。

▲兒盟與可口可樂基金會連續第4年發起「我有我的霸免權」反霸凌計畫。（圖／兒福聯盟）

此次調查顯示，有36.3%的兒少曾被網路霸凌，最常發生網路霸凌是手機遊戲(59.8%)、其次為Facebook MESSENGER (39.9%)、Instagram(37.4%) 等社交平台，調查也發現有1成以上國高中生，現正經歷著每個月都會遇到1成以上的網路霸凌。

兒盟執行長白麗芳表示，網路霸凌最令人擔心的就是，躲在螢幕後的霸凌者以為沒什麼或不會被發現，大膽的打出嚴重傷害人的字句，然後透過不斷截圖、分享、傳散⋯，在無遠弗屆的網路世界帶給受霸凌兒少巨大甚至無止盡的傷害。

調查發現這群兒少受到網路霸凌攻擊後，身心受到的影響甚鉅，其中有超過3成會感到沮喪(31.2%)、對人際社交互動感到憂慮與緊張(23.6%)以及睡不著(12.4%)，甚至有10.7%孩子曾出現自殺或自傷的念頭（7.9%的兒少曾因此自傷、7.6%曾有自殺念頭）。兒盟強調，被網路霸凌而走上絕路，不只是新聞中名人才會出現的悲劇，而是在孩子的世界真實發生，不可不慎。

除了網路霸凌，當前兒少還可能面臨從現實生活延伸到網路世界的人際關係問題，稱之為「網路排擠」。調查顯示，有近8成(78.4%)兒少曾遇過網路排擠問題，最常遇到的狀況為訊息被同學已讀不回佔73.4%、被同學解除好友關係(28.4%)以及同學設立群組故意沒有加入自己(26.7%)，發生的比例明顯高於網路霸凌，有別於過去僅發生在校園的人際排擠，這種網路世界與現實世界並存的排擠，讓孩子即便放學回到家也沒辦法離開戰場，24小時都要承受人際排擠的痛苦，兒少處境的確令人心疼。

面對孩子日益嚴重網路霸凌問題，兒盟特別強調「親、師、生」三方合作，家長要警覺孩子網路使用狀況，與孩子討論、提醒孩子為自己網路行為負責，以尊重、友善的態度在網路上與他人互動；學校可依照學生年齡設計「校園霸凌防制計畫」並與學生討論相關法律規範，以及當事人主觀感受，引發學生同理；或是老師就班上社群媒體（如：班級群組）制定班規，加強學生網路禮儀與社群規範等等，兒少本身在拿到手機的那一刻開始，就要隨時謹記在社群互動時保護自己、且不要用手指傷害他人，成為一個負責的數位公民。

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