台北市罰單王未滿18歲！「四處借機車」無照駕駛38次罰金34.2萬

▲累犯竟無照騎機車被逮達38次 。（示意圖，非本人／記者游芳男翻攝）

記者彭懷玉／綜合報導

北市罰單王出爐！今（22日）北市交通裁決所公布未滿18歲無照駕駛件數，至今年度共3,372件，其中，累犯竟無照騎機車被逮達38次，且經查該案並未在期限內繳罰單6,000元，每張罰單過期採最高罰9,000元，共需繳34萬2,000元罰款，及參加114小時道安講習課程。

北市交通裁決所今公布未滿18歲無照駕駛前5大名單，第一名分別有38件，其次分別為37、36、34及33件。北市交通裁決所所長蘇福智表示，未滿18歲無照駕駛，除了違規人需接受罰款處分，自己與法定代理人都必須上3小時道安講習課程。

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經調查發現，這名無照駕駛38次的違規人原本到處借車騎，後來透過透過歸戶才發現違規的是同一人，並將此案資料透過市府社會安全網，由社會局及警察局進行後續個案處理及協助。

蘇福智指出，該所也曾處理一名無照駕駛違規11次的青少年，對方10月20日在母親陪同下結清6萬6,000元罰鍰，母親表示，因小孩半工半讀，需要機車代步，才會無照騎車。對此，交通部也正在進行研議是否將考照年齡下修到16歲，並對重複違規者是否吊扣車輛等相關處置。

此外，北市交通事件裁決所針對109年9月123件鑑定案做出車禍事故統計，肇事原因以「閃避不當」(15.9%)、「未注意車前狀況」(14.1%)、「右轉違規」(10.0%)等主要因素釀禍。交通事故中機車騎士死傷佔8成以上，因此特別提醒機車駕駛人騎車時需提高警覺。