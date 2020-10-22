蹲廁所屁股一陣刺痛！婦伸手一抓遭2m巨蛇狠咬　當場血流如注

▲婦人上廁所遭蟒蛇狠咬屁股。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／編譯

東南亞氣候炎熱潮濕，常常見到蛇類四處爬行，泰國一名婦女日前在家中上廁所時，竟然有隻兩公尺長的蛇從馬桶竄出，狠狠地朝她的屁股咬下去，當場鮮血直流。這名婦女嚇得用手一撥，結果蛇又緊緊咬住她的手指，花了一番功夫才把蛇甩開。

Weeing woman bitten on bum by massive 7ft python as she sat on toilet https://t.co/zX9H23Dv71 — Terra Thailand (@TerraThailand) October 22, 2020

根據《太陽報》報導，現年54歲的文頌（Boonsong Plaikaew）在泰國中部北欖府（Samut Prakan）家中上廁所時，突然感到屁股一陣疼痛，低頭一看居然有隻長達約2公尺的蛇在馬桶裡，她的大腿根部也直冒鮮血。文頌嚇得伸手一撥，結果蛇又緊緊咬住她的手指，費了一番工夫才將蛇甩開，她也立刻逃出浴室求救。

所幸這條蛇是無毒的，文頌在醫院打完抗生素後就能返家；動物救援人員也趕到現場將蛇抓走準備野放。文頌表示，這次她真的嚇壞了，以後上廁所前都會先看看。

先前也有一名18歲少年如廁時，突然被一條深色蟒蛇咬中下體，陰莖前端龜頭處被縫了3針，並且給予抗生素治療後已無大礙。

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