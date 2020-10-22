帕拉育釋出善意！泰國宣布曼谷正式解除嚴重緊急狀態

▲泰國政府宣布解除曼谷嚴重緊急狀態。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

泰國政府稍早發表公報正式宣布解除曼谷的嚴重緊急狀態。聲明中指出，導致嚴重局勢的暴力情勢已經緩和，因此取消曼谷的嚴重緊急狀態。事實上，泰國近日爆發大規模反政府街頭示威，學運團體紛紛走上街頭要求現任總理帕拉育內下台，帕拉育本人15日凌晨緊急宣布曼谷進入嚴重緊急狀態，內閣國會16日正式通過該項命令，雙方情勢緊繃，兩派勢力更是一觸即發。

根據《曼谷郵報》報導，泰國《皇家公報》22日發布最新公告表示，目前曼谷的緊張局勢已經趨緩，政府官員與國家機構已經可以正常執行法律，因此取消嚴重緊急狀態。

泰國反政府示威延燒數月，然而14日晚間卻突然發生示威人士包圍王室車隊的事件，為此，總理帕拉育15日凌晨緊急宣布曼谷進入嚴重緊急狀態，禁止5人以上政治集會、發布被視為國安威脅的資訊，但卻因此引發更激烈的反彈。泰國內閣會議也在16日正式通過該項命令。隨後泰國政府便大規模逮捕多名學運領袖。

帕拉育21日先是透過電視談話表示，將會取消緊急狀態，率先釋出善意。他說，「我首先要採取的行動是緩和局勢。我目前正在準備解除曼谷的嚴重緊急狀態，且如果沒有暴力事件的話，將立刻這麼做。我們現在必須從即將陷入混亂的邊緣後退。」

►年銷百萬個！肌膚「淡斑透亮」就靠它