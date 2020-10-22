影／柯嗆侯友宜爭環狀線「蹭聲量」　新北議員：民調第一名幹嘛蹭吊車尾的？

記者羅婉庭／新北報導

捷運環狀線經營權之爭，雙北市至今仍未有共識，台北市長柯文哲稱新北市長侯友宜爭經營權只是為了蹭聲量，新北市民進黨議員砲轟柯「民調第一名幹嘛蹭吊車尾的？」。對此，侯友宜在市政總質詢時表示，他認為柯文哲只是開玩笑，只是無心的，但也直言三年後契約到期時一定收回經營權。

針對新北希望環狀線第一階段要收回自營，台北市長柯文哲則說「台北市不可能被新北綁架」，強調同一條捷運就是同一家公司，不可能分開來經營，更批侯友宜爭經營權只是為了蹭聲量。新北市民進黨團批評柯文哲總是用戲謔的態度對侯友宜，新北市卻不斷地包容他，呼籲侯友宜硬起來。





▲新北市長侯友宜於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨新北市議員李坤城於市政總質詢時指出，柯文哲的施政滿意度民調是最後一名，竟然說民調最高的侯友宜是要蹭他的聲量，又常在臉書嘲諷侯，侯友宜表示，柯文哲是開開玩笑不要當真，每句話都當真，沒必要你累我也累，好好做事就好。

張志豪表示，柯文哲對侯友宜頻頻開嗆，更指侯友宜貼他標籤。對此，侯友宜則回應，代表我在他心中很有份量，大家都是好朋友，柯文哲沒有這個意思，「我蠻了解他的」。

新北市議員鄭宇恩於質詢表示，契約到期的時候，新北市必須硬起來，不要再讓柯文哲嬉皮笑臉。李坤城也表示，當侯友宜提出要收回經營權時，柯文哲說誰蓋誰營運，柯文哲更嘲諷侯友宜這麼偉大，認為收回經營權是為了蹭聲量。侯友宜則替柯文哲緩頰，他只是開開玩笑，希望外界不要這樣解讀，要以善意議對待別人。

何博文則說，為什麼還要對柯文哲要笑瞇瞇、慈眉善目，明明可以提前接約，為何不做？不解約每年還要付鉅額行政手續費，批評侯友宜的態度面對台北市的似乎矮一截。

對此，侯友宜回應，來在接手過程中機電系統、營運方式、人員移轉等細節要先談好，這些事情都需要時間，契約一到一定收回經營權。

▲新北市議員何博文質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員李坤城質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員廖宜琨質詢。（圖／記者林敬旻攝）