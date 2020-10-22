雙北拿下2025世壯運主辦城市　比照世大運模式進行

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同爭取2025世界壯年運動會主辦權。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者羅婉庭／新北報導

雙北成功爭取合辦2025世界壯年運動會主辦權，新北市議員李坤城於市政總質詢時提問，合作模式是否比照2017年世大運進行？新北市長侯友宜回應，目前是朝比照世大運模式去規劃，新北境內有37個場館，比台北市多。

新北首度以兩個城市聯名共同申辦國際運動賽事「2025世界壯年運動會」，結果於22日正式出爐，確定擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，成為2025年世壯運主辦城市。對此，李坤城質詢時追問侯友宜，2015年是否會以市長身份主持世壯運開幕典禮，侯友宜想了一下回應，他希望與所有議員一起參加。李坤城說，希望侯友宜屆時是用市長身份出席，，通常做得好的市長都會連任，做得好市長沒有承諾連任，一定有想其它位置。

對於爭取主辦城市過程，台北市體育局表示，台北市與新北市共同申辦2025年世壯運，從2019年提交申辦意向書後就開始積極準備，今年因全球疫情影響，以視訊方式進行國際申辦會議，期間總會執行長詹斯．荷姆更安排實地參訪，柯文哲與侯友宜兩位市長共同接待並會談交流意見，兩個城市政府資源整合共同申辦，讓執行長留下深刻印象。

體育局提到，雙北首度聯名共同申辦國際大型運動賽事，早在2017世界大學運動會已經有實際合作經驗，當時就共享行政及場館資源完成賽事，這次世壯運是針對30歲以上運動員，目前規劃32個競賽種類。

預計將有110個國家，超過3萬名運動員來台參賽，而且選手是代表個人或運動團體出賽，非國家代表隊，這些選手們樂於帶著家人和朋友參與，因此觀光旅遊規劃也是賽會的一大重點，雙北的交通便利，整合豐富的觀光資源，更期待透過選手及其家人朋友的到訪，帶動城市運動觀光與國際文化交流。





▲新北市長侯友宜於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）







▲新北市議員李坤城質詢。（圖／記者林敬旻攝）