恐怖！酒後臉紅罹癌風險高　45%台灣人缺關鍵酵素...奪世界第一

▲▼陳哲宏博士表示，台灣有45%的人有酒精不耐症，高居世界第一。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院21日中午，邀請史丹佛大學醫學院資深研究員暨台灣酒精不耐症衛教協會創辦人兼理事長陳哲宏博士，分享「戒酒與食道癌防治」，希望呼籲國人重視酒精不耐症與食道癌、口腔癌息息相關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

喝酒後容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀為「酒精不耐症」，史丹佛大學醫學院陳哲宏博士表示，依據研究發現，台灣有45%的人有酒精不耐症，高居世界第一，等於近一半人口的基因中缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，無法將乙醛代謝為醋酸，若是持續飲酒，導致乙醛長期累積在人體中，將提高癌症的發生率，尤其重度飲酒者得到食道癌的風險高達五十倍。

▲陳哲宏博士，分享「戒酒與食道癌防治」，呼籲國人重視酒精不耐症與食道癌、口腔癌息息相關。

陳哲宏博士指出，乙醛已被世界衛生組織列為一級致癌物，過多的累積容易罹患上呼吸消化道癌症及其他疾病，尤其國人的口腔癌、食道癌分別居男性癌症發生率排名第四及第六名，呼籲醫師、民眾得更加重視酒精不耐症及癌症的預防，包含醫療院所檢查表單中，可加入飲酒習慣調查外，也期待未來口腔癌篩檢可將酒精不耐症納入篩檢。

座談會後，耳鼻喉科陳培榕副院長、高齡醫學中心羅慶徽副院長、胸腔外科徐中平副院長與消化系功能檢查室主任劉作財、肝膽腸胃科醫師與團隊等人互相交流，花蓮慈院肝膽腸胃科主任陳健麟表示，預防甚於治療，未來除了看診時與病人衛教，也會規劃進入社區宣導酒害防制，並提高民眾對於酒精不耐症的認識，進而減少飲酒甚至達到零酒精的健康生活。

►他奶奶的美麗小秘訣

