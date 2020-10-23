甲狀腺功能異常代謝能力下降　醫師：易引發多種病症

▲奇美醫學中心內分泌新陳代謝科醫師葉乃誠提醒指出，若慢性疾病狀況不易控制，有時轉診到內分泌科門診後會有意想不到的結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

50多歲高先生剛從外地調來台南分公司接主管職，至奇美醫學中心內分泌新陳代謝科醫師葉乃誠門診時，手中拿著一疊厚厚的過去抽血的報告，上面用字寫了各種筆記，甚至自己整理了過去醫師給他的用藥紀錄，如此謹慎自律且持續用藥的狀況下，最後一次抽血報告膽固醇控制仍不理想，尤其在低密度膽固醇脂蛋白。

葉乃誠醫師仔細詢問高先生症狀，發現高先生最近幾年便秘頻率增加、容易怕冷、易掉髮，甚至記憶力變差、注意力下降影響到工作表現，腿部肌肉也變得易痠痛、無力。而家族史方面，並無早發性心臟病，也沒有其他家人有難控制的高血脂病史，反而有很多家人有甲狀腺病史。除了一般的抽血以外，葉乃誠醫師幫高先生檢查出甲狀腺功能低下，也合併橋本氏甲狀腺炎，經由治療甲狀腺問題後，用的血脂藥物不若以往使用的劑量高，目前也能把血脂控制得很好。

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葉乃誠醫師指出，甲狀腺位於頸部甲狀軟骨下方，橫跨至氣管的兩旁，形似蝴蝶，又像是盾甲。甲狀腺為一內分泌腺體，其分泌的賀爾蒙會影響全身的新陳代謝，「甲狀腺功能低下」即指甲狀腺無法製造足量的甲狀腺素供給身體所需，造成全身性的代謝下降。甲狀腺功能低下的狀態，就像是一個電力低下的機器人，全身沒電、沒有活力、注意力不集中、耗能下降、體重繼而容易增加等。

體重增加為大眾熟知的甲狀腺功能低下的表現，但其實甲狀腺功能低下的表現不只是外在的，全身代謝速率下降，在體內的表現也是明顯的，像高先生這樣的高血脂情況，很可能就是甲狀腺功能低下造成的血脂異常，根據過去的醫學資料統計，新診斷高血脂的病人，約有1.4％至13％的機率找到合併甲狀腺功能低下。除了高血脂以外，甲狀腺功能低下的內在表現還能造成心跳過緩，心包膜積水、高血壓不易控制、容易脂肪肝、高尿酸、泌乳激素濃度增高等。

像是另一位尿酸長期不好控制、痛風反覆發作的陳先生，就在轉診來葉乃誠醫師門診後發現合併甲狀腺功能低下，而後在雙管齊下、合併處理甲狀腺及尿酸問題後，目前狀況也是明顯改善。

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