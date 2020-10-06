大學班對婚後吵不停！她拋2子當小三劈腿老公同學...懷孕產女

▲徐女與張男大學班對婚後感情不順，卻與另名陳姓同學愛得火熱，更懷孕產下一女，讓張男崩潰提告。（示意圖，非新聞當事人／視覺中國CFP）

記者羅志華／台北報導

張姓男子與徐女是大學同學，2人2012年婚後生下一對兒女，卻在2017年頻頻大吵，張男於10月間，發現陳姓大學同學明明有女友，卻與妻子走得很近，趁聚會時找2人把話說開，不料妻子之後卻強力要求離婚，更在2018年直接與陳男同居懷孕；張男依侵害配偶權提告，求償40萬，北院日前判陳男應賠10萬元。

張男控訴，徐妻於2017年間不斷藉故吵架，到了10月，更不時丟下2個孩子不回家，他懷疑妻子跟陳姓同學偷情，便趁聚會時勸戒陳男，當時陳男的女友得知此事也非常生氣，但徐妻到了12月卻越吵越兇，甚至以輕生威脅離婚，他無奈下先應付，勸妻子留下來一起照顧孩子，不料到了2018年7月，發現妻子竟與陳男同居懷孕，2人直到2020年6月才正式離婚。

張男主張，陳男於婚姻期間與妻子同居，2人甚至還生下1女，依侵害配偶權向陳男求償40萬元。

陳男表示，徐女婚後常與先生吵架，多次提出離婚，卻遭張男毆打、甚至拿刀威脅一起死，而張男早在2017年12月就同意離婚，他是在徐女離婚後才交往，並沒有破壞張男的家庭。

法官調查，張男於2017年12月辦理離婚後，徐女在2018年3月搬離原住處，張男提告確認婚姻關係存在，2人直到2020年6月，才經法院判決正式離婚，而陳男卻在徐女婚姻存續期間，與她於2019年3月生下一女，已侵害張男配偶權，判陳男應賠10萬元。

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