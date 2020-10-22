江啟臣力挺！國民黨青年團二度參加同志大遊行

▲江啟臣。（資料照／記者宋良義攝）



政治中心／綜合報導

「第18屆台灣同志遊行」將於10月31日登場！民進黨日前宣布，由副秘書長林飛帆率隊參加，而國民黨在黨主席江啟臣的支持下，派出青年團總團長陳柏翰率團參加，成員包括前新北市長朱立倫、台北市議員徐巧芯，這也是國民黨史上第二次參與同志遊行活動。

本屆同志大遊行主題以「成人之美」的訴求，希望社會大眾能夠理解並尊重每個人的身分認同。民進黨已設計「18 Make Your Own Choice」作為本次主要標語，鼓勵多元性別族群自由且自在的「選擇」自己的性別、性傾向。

國民黨方面則以「天暗總會光，共好同齊行」標語，歡迎大家一起來支持自由平等、婚姻平權的價值。據《中國時報》報導，國民黨過去少有團體性參與同婚活動，不過青年團今年在江啟臣支持下「組團」報名參加，積極與社會對話的用心、爭取各社團認同的用意相當明顯。

陳柏翰表示，黨內有多位前青年團幹部長期都有接觸同志議題，協助同志，大家都支持婚姻平全的價值，且早在同婚專法未通過前，國民黨2017年就以「青年團」的名義參加同志遊行，但當時卻引起黨內反彈，而今年再度以「國民黨青年團」報名，算是第二次以「青年團」名義參加一年一度的同志遊行。