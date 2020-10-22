　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

正妹OL陪「金主上床」被抓包！賣身秒拿4.5億投資　綠帽男心碎吐苦水

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼爆前女友為獲投資認購陪金主上床　綠帽男大吐苦水。（圖／翻攝自微博）

▲涉事女職員外形靚麗。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸金融圈近日傳出香艷新聞，中山證券一名35歲的正妹女職員，被揭為了獲得價值1.5億元（人民幣，下同，約新台幣4.5億元）的投資認購，竟賣身陪金主上床，給男朋友戴綠帽。男友發現後直言，「當時我就大腦一片空白」，氣得將此事PO到網路。

▲▼爆前女友為獲投資認購陪金主上床　綠帽男大吐苦水。（圖／翻攝自微博）

▲女職員與興業銀行相關負責人發生性關係，為的是讓對方購買新台幣4.5億的債券。（圖／翻攝自微博）

一位名叫「鳴新善懿」的網友18日在微博爆料，稱他35歲的前女友外形靚麗，在中山證券的江蘇南京團隊從事銷售工作，兩人感情一直很好，好得像「蜜裡調油」。

▲▼爆前女友為獲投資認購陪金主上床　綠帽男大吐苦水。（圖／翻攝自微博）

▲女友平均每週都會去南京或其他城市出差2、3天。（圖／翻攝自微博）

女友平均每週都會去南京或其他城市出差2、3天，原PO幾乎每次都會開車送她去坐車，直到有一次無意翻查女友手機，見到一些曖昧對話，意外發現女友在協助另一家券商進行某城投「20海發01」債券分銷工作時，與金主即某家股份行南京分行的資管負責人偷情。

▲▼爆前女友為獲投資認購陪金主上床　綠帽男大吐苦水。（圖／翻攝自微博）

▲原PO回應證實真實性。（圖／翻攝自微博）

在被網友質疑事件真實性時，「鳴新善懿」直接表示，上述事情就發生在8月份。另外有人發現，「鳴新善懿」9月已在網上大吐苦水。在與網友交流過程中，原PO頻繁控訴前女友的種種「惡行」，字裏行間傳充滿氣憤和無奈。

有網友認為，「涉事機構應啟動調查，若是假的，應還當事人清白，若是真的，那就涉嫌職務犯罪，後果相當嚴重」。也有人表示，「這種事情是常態，包括保險、豪車銷售，都有這樣的潛規則」、「某些圈子表示光鮮，實際很亂」、「 有些銷售就是會做這種事換取銷售業績」。

▲▼爆前女友為獲投資認購陪金主上床　綠帽男大吐苦水。（圖／翻攝自微博）

▲涉事女職員的美貌在圈內小有名氣。（圖／翻攝自微博）

報導指出，原PO所提到的「20海發01」，是海安市城建開發投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（第一期）。廣東錦龍股份則是中山證券的控股股東，中山證券今年因管理不善、相關工作人員工作失職等問題，遭監管部門重罰。針對此次事件，涉事券商表示「不瞭解事件，人家是亂寫的」。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／中和景平路管線破裂！地面下陷壓到瓦斯管　道路封閉中
北市10坪vs新北74坪？他砸1900萬買了　內行戰翻：肯定
人妻在家裝針孔　錄到老公與小三「1天戰4次」驚呆
第一批iPhone 12出貨了！　他查訂單「抵達桃園」興奮：
鑑價太低…曹西平「摔碎過世友寶物」走人！　主持人嚇哭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「淘寶台灣」撤出　陸黨媒刊文：民進黨打壓陸資不擇手段

女大生身體不適看病！狼醫拉她進診間鎖門…上下瘋狂蹂躪

正妹OL陪「金主上床」被抓包！賣身秒拿4.5億投資　綠帽男心碎吐苦水

大學迎新會LIVE！辣妹「上下1片布」表演　訊號緊急掐斷…結局笑翻

台陸斐濟衝突「羅生門」　張競：府院兩岸政策出現矛盾和角力

後疫情房市看漲！陸前三季房產開發增5.6%　西部變超夯

孕貓遭冷血保安滾水澆燙！醫拿掉4死胎「牠不停流泪」　2天後斷氣

川普被曝有秘密帳戶在中國！　趙立堅甩32字回應

川農翻身／四川巴中「摸龍蝦兼洗褲」　台灣女婿有個「莊園夢」

大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」　世界已知最古老疣齒魚科

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

「淘寶台灣」撤出　陸黨媒刊文：民進黨打壓陸資不擇手段

女大生身體不適看病！狼醫拉她進診間鎖門…上下瘋狂蹂躪

正妹OL陪「金主上床」被抓包！賣身秒拿4.5億投資　綠帽男心碎吐苦水

大學迎新會LIVE！辣妹「上下1片布」表演　訊號緊急掐斷…結局笑翻

台陸斐濟衝突「羅生門」　張競：府院兩岸政策出現矛盾和角力

後疫情房市看漲！陸前三季房產開發增5.6%　西部變超夯

孕貓遭冷血保安滾水澆燙！醫拿掉4死胎「牠不停流泪」　2天後斷氣

川普被曝有秘密帳戶在中國！　趙立堅甩32字回應

川農翻身／四川巴中「摸龍蝦兼洗褲」　台灣女婿有個「莊園夢」

大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」　世界已知最古老疣齒魚科

光芒怪物新人追平名人堂基特　成就菜鳥季後賽最多安

中職／富邦、統一決戰天氣成變數　延到明天是備案

快訊／中和景平路「管線破裂」…地面下陷壓到瓦斯管！道路封閉中

美中貿易戰打擊華為供應鏈　PCB大廠相互科技解僱412勞工

5千萬包養手寫信曝！黃捷自爆被問「多少錢1晚」苦笑：習以為常了

直擊新堀江熱褲哥！浪跡10年堆出「移動城堡」傳說　一年吞10罰單怒了

蹲地拒回家　小4女畫圖揭父「壓她」86次...擔心連累媽媽被打

呱粉快看！頂呱呱最新「神秘黑會員卡」曝光　首創APP還能養療癒阿勇

台美BTA生變？經濟部：USTR「還沒準備好」並非不跟台灣談

23歲失蹤孕婦才在臉書發文　隔天卻被發現陳屍「男友冰箱」

大陸熱門新聞

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

迎新會辣妹上下1片布表演！訊號緊急掐斷…結局笑翻

包尿布12年！21歲女自責「害了弟弟」

陪金主上床獲4.5億！綠帽男吐苦水

16歲遭控性侵殺害女同學　15年後才知道關錯了

大陸發現2.44億年前「雲南暴魚」

iPhone12實機曝光「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

國三男身高221公分　挑戰金氏紀錄

富二代大陣仗校園求婚！女主角捂嘴現身

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

川農翻身／四川巴中「摸龍蝦兼洗褲」 台灣女婿有個「莊園夢」

包養3乾女兒　他公開床戰激情片

更多熱門

相關新聞

4個月沒回家！老闆聽請假原因傻了：該准嗎

4個月沒回家！老闆聽請假原因傻了：該准嗎

每逢炎炎夏日，冷氣師傅的工作量總會大增。一名網友日前發文求助，由於前幾個月是冷氣旺季，所以有個師傅已經住在公司宿舍4個月沒回家了，然而近日卻因「老婆懷孕」而要請假，「我該准假嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言回應，「一片綠油油的」、「愛是一道綠光，如此美妙」。

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

趴引擎蓋遭甩死　小王2人遭判刑

趴引擎蓋遭甩死　小王2人遭判刑

春暉獅子會推動監獄讀報

春暉獅子會推動監獄讀報

關鍵字：

中山證券金融圈戴綠帽認購

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面