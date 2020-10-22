正妹OL陪「金主上床」被抓包！賣身秒拿4.5億投資　綠帽男心碎吐苦水

▲涉事女職員外形靚麗。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸金融圈近日傳出香艷新聞，中山證券一名35歲的正妹女職員，被揭為了獲得價值1.5億元（人民幣，下同，約新台幣4.5億元）的投資認購，竟賣身陪金主上床，給男朋友戴綠帽。男友發現後直言，「當時我就大腦一片空白」，氣得將此事PO到網路。

▲女職員與興業銀行相關負責人發生性關係，為的是讓對方購買新台幣4.5億的債券。（圖／翻攝自微博）

一位名叫「鳴新善懿」的網友18日在微博爆料，稱他35歲的前女友外形靚麗，在中山證券的江蘇南京團隊從事銷售工作，兩人感情一直很好，好得像「蜜裡調油」。

▲女友平均每週都會去南京或其他城市出差2、3天。（圖／翻攝自微博）

女友平均每週都會去南京或其他城市出差2、3天，原PO幾乎每次都會開車送她去坐車，直到有一次無意翻查女友手機，見到一些曖昧對話，意外發現女友在協助另一家券商進行某城投「20海發01」債券分銷工作時，與金主即某家股份行南京分行的資管負責人偷情。

▲原PO回應證實真實性。（圖／翻攝自微博）

在被網友質疑事件真實性時，「鳴新善懿」直接表示，上述事情就發生在8月份。另外有人發現，「鳴新善懿」9月已在網上大吐苦水。在與網友交流過程中，原PO頻繁控訴前女友的種種「惡行」，字裏行間傳充滿氣憤和無奈。

有網友認為，「涉事機構應啟動調查，若是假的，應還當事人清白，若是真的，那就涉嫌職務犯罪，後果相當嚴重」。也有人表示，「這種事情是常態，包括保險、豪車銷售，都有這樣的潛規則」、「某些圈子表示光鮮，實際很亂」、「 有些銷售就是會做這種事換取銷售業績」。

▲涉事女職員的美貌在圈內小有名氣。（圖／翻攝自微博）

報導指出，原PO所提到的「20海發01」，是海安市城建開發投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（第一期）。廣東錦龍股份則是中山證券的控股股東，中山證券今年因管理不善、相關工作人員工作失職等問題，遭監管部門重罰。針對此次事件，涉事券商表示「不瞭解事件，人家是亂寫的」。